Aznar, sobre Juan Carlos I: "¿Por qué van a creer los demás en la institución?". 

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado en relación al Rey Juan Carlos y su regularización fiscal con Hacienda que las normas "están para cumplirlas" y ha subrayado que si la persona que representa la institución "no cree en ella", por qué van a hacerlo los demás. Así se ha pronunciado Aznar en una entrevista en la Sexta -que se emitirá completa este domingo y que recoge Europa Press-, que fue grabada antes de conocerse que el rey emérito ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria. El pasado mes de diciembre, Juan Carlos I ya pagó 678.393 euros.

Al ser preguntado expresamente qué se le pasó por la cabeza, dado que ha sido inspector de Hacienda, cuando se enteró de que el rey de España no pagaba todos sus impuestos, Aznar ha señalado que, "no es por ser inspector de Hacienda, más bien por ser contribuyente" y ha agregado que "las normas están para cumplirlas". "La ley está para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?", se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

En cuanto a qué opina sobre la fragmentación de la derecha en España, Aznar ha afirmado que él se marchó dejando unido el espacio de centroderecha, que ahora está dividido entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. "Yo cuando me marché entregué un partido y un espacio electoral unido. Lo que ha pasado después, pregúnteselo usted a los que vinieron después", ha manifestado el actual presidente de FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno.

Al ser preguntado por el hecho de que sorprende que si pasaba algo en el PP no se enterase -en medio del juicio sobre la supuesta caja b del PP y las confesiones que está realizando el extesorero Luis Bárcenas-, Aznar admite que él tenía "mucho poder" pero pregunta al entrevistador si él puede saber también cuánta gente trababa en La Sexta, "a qué se dedican todos" y si "todo lo que hacen lo hacen bien". Además, asegura que nunca recibió sobresueldos.

La entrevista del periodista Jordi Évole a Aznar se emitirá completa el próximo domingo por la noche en La Sexta, con preguntas también sobre ETA, los atentados del 11-M o el expresidente de los Estados Unidos George W.Bush, según ha informado la cadena de televisión.