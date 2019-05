Detenido en Francia Josu Ternera, el histórico líder político de ETA

El histórico dirigente de ETA, Jose Ternera, de 69 años, ha sido detenido en Francia por la Dirección General de Seguridad Interior francesa (DGSI). La Guardia Civil ha colaborado con la detención del miembro de la banda terrorista por parte de las autoridades francesas, en el marco de la operación "Infancia robada" según ha informado el Ministerio del Interior. El que fuera efe político de ETA, que realmente se llama José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, llevaba en paradero desconocido desde 2002.

En concreto, la detención se ha producido en las primeras horas de la mañana en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, al este del país y cerca de las fronteras de Italia y Suiza. Al igual que José Ignacio de Juana Chaos era como uno de los históricos miembros de la banda etarra huidos.

Ahora, Ternera ingresará directamente en una prisión francesa para cumplir ocho años de la condena que recibió en 2017 por su papel como miembro del aparato político de la banda terrorista ETA.

Importantes personajes de la vida política como el presidente del Gobierno o el delegado del Gobierno en el País Vasco, ya se han pronunciado sobre la detención. Pedro Sánchez ha puesto en valor "la cooperación franco española" y muestra su reconocimiento a los cuerpos de seguridad de ambos países. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, se ha referido este a la detención en Francia del histórico dirigente de ETA para asegurar que "el Estado de Derecho funciona y a los delincuentes se les detiene".

La cooperación franco española vuelve a demostrar su eficacia. Mi reconocimiento a la @guardiacivil y al Servicio de Inteligencia francés, la #DGSI, por la detención del dirigente de ETA, Josu Ternera, en Francia. Hoy más que nunca un abrazo a todas las víctimas del terrorismo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 16, 2019

Joan Mesquida, director de la Guardia Civil entre 2006 y 2008, que la detención de Ternera era un "objetivo prioritario" para el cuerpo. Según ha explicado en Onda Cero, cuando el exdirector ha rechazado la afirmación de que no se detuviera a Ternera y asegura que no estaba "localizado", para proceder a su detención. "Cuando uno se quiere esconder es difícil localizarlo", ha subrayado Mesquida, quien ha recordado otros casos de fugas prolongadas como el caso de 'El Solitario'. Además ha resaltado que durante su etapa ETA protagonizó una tregua, pero el Gobierno "no estaba en tregua", y ha explicado que coincidió con el entonces ministro del Interior, José Alfredo Pérez Rubalcaba, en "intensificar" la lucha antiterrorista.

Al haber sido condenado entonces en un juicio en rebeldía (en el que no estuvo presente), Ternera podrá presentar un alegato para que el proceso se repita o bien aceptar la pena que le fue impuesta, señalaron las fuentes. Por ello, Ternera no será presentado tras su detención ante un juez de instrucción, sino que ingresará directamente en la cárcel.

El exmiembro de la cúpula de ETA fue uno de los partícipes de las disolución de la banda terrorista, además de ser el encargado del anuncio de la misma. Con la detención de Ternera la Guardia Civil prosigue con la lucha antiterrorista con la búsqueda de otro de los dirigentes que aún queda libre, José Luis Eciolaza Galán.

Dos años después de asumir el papel de número 1 de ETA, fue detenido en Bayona, al sur de Francia, en 1989 y condenado a diez años de prisión por la Justicia francesa, que lo entregó a España en 1996.

La Audiencia Nacional lo mantuvo preso por el sumario de Sokoa hasta que el Supremo ordenó su puesta en libertad el 14 de enero de 2000 al entender que por esos hechos ya había sido juzgado y condenado en Francia.

Estando en prisión fue elegido diputado en el Parlamento vasco por Euskal Herritarrok (EH), incluso miembro de la comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, y concejal en Ugao-Miravalles, su pueblo natal.

El Tribunal Supremo (debido a su condición de parlamentario) lo citó a declarar en noviembre de 2002 por el atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza. La Fiscalía argumentó que "necesariamente" tomó la decisión de cometer ese atentado en el que murieron once personas.

No compareció en ninguna de las dos ocasiones en las que se le citó, de modo que el Supremo dictó orden de busca y captura internacional contra él. Permanecía desde entonces en paradero desconocido e incluido en la lista de más buscados de Interpol.

La dirección de ETA propuso a Ternera como negociador en las conversaciones de Argel en 1989 y en las de la tregua de 1998 pese a que en ambos casos estaba preso. También se le atribuye un papel importante en el alto el fuego permanente de 2006 y en 2013 se le ubicó en Oslo, junto a David Pla e Iratxe Sorzabal, buscando la mediación internacional hasta que fueron obligados a abandonar el país ante la falta de avances.

Entre sus cuentas a saldar con la Justicia están el atentado del 11 de diciembre de 1987 de la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron once personas, seis de ellos menores, y, más reciente, su procesamiento por crímenes de lesa humanidad.

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, a Nora Pérez, ha asegurado este jueves en Palma que se continuarán investigando todos los delitos pendientes de Josu Ternera. "La Guardia Civil cumple con su obligación" y seguirá con sus investigaciones en relación a Ternera y la comisión de posibles actos terroristas con el propósito de que sean juzgados. Con ocasión de un acto en Palma, Azón ha agradecido a los servicios de información de la Guardia Civil el trabajo realizado para dar con el paradero y el arresto del terrorista.