La víctima de La Manada: "Lo peor no fue lo vivido sino todo lo que vino después"

La víctima de La Manada ha roto su silencio. Y lo ha hecho con una carta enviada al programa de Ana Rosa en Telecinco que acabó con ella en la cama después de revivirlo todo. Desde el primer momento le dio miedo y pensó muchas veces en dejarlo porque "lo peor no fue lo vivido sino todo lo que vino después", asegura. La declaración llega después de que la semana pasada el Tirbunal Supremo elevara por unanimidad de 9 a 15 años de prisión la condena para los cinco porque sí vio violación. Ella aplaude que el proceso, que ha durado tres años, "por fin ha terminado". Estaba en tratamiento psicológico y ahora tiene un seguimiento. Tuvo que irse de España una vez se desveló su identidad y sigue teniendo miedo "porque ellos saldrán de la cárcel", puntualiza su abogada.

"Por fin se ha hecho justicia", dice Ana Rosa para presentar una carta en la que asegura que pese a lo sufrido y los tres años agotadores "puedo asegurar que valió la pena el proceso y poco a poco voy recuperando el timón de mi vida". Aclaran que no es que piense que haya terminado y por ello esté contenta sino que está contenta porque le han creído. Ella no cree que el fallo del Supremo sea bueno malo o regular sino que está tranquila , aclara la abogada de la víctima, Teresa Hermida.

Esta joven madrileña, víctima en lo físico y en lo moral: se ha puesto en duda lo que ella contaba, se ha mostrado su imagen e redes, se le ha llegado a juzgar, se le ha investigado... "Esto es lo más doloroso", dice la abogada porque "se le ha juzgado en los tribunales y en la calle y ella ha tenido y sigue teniendo miedo porque estos señores saldrán y el miedo no se lo podemos quitar". La medida de alejamiento "considerábamos que era ella la que se quedó confinada en Madrid".

Relata que es una chica muy fuerte, "alegre y extrovertida" a la que al principio se le cambió el carácter y "poco a poco está recuperando todo". el apoyo de la sociedad "le ha consolado muchísimo". Cuando suceden los hechos ella se vuelve a casa "y no sabe hasta que punto puede ser mediático su caso". Desde los dos primeros policías que le atienden al juez de instrucción pasando por fiscalía... "hay mucha gente que le ha apoyado y está muy agradecida".

Así, la víctima asegura en la carta que "gracias a todas las personas que se involucraron para ayudarme, no puedo haber sido más afortunada con las personas que me he ido cruzando, desde el juez de instrucción que no duda hasta el abogado del 7 de julio pasando por la fiscal, los médicos, los policías, los psicólogos y la pareja que me encontró". Asegura que "son momentos en los que nadie sabe como actuar pero lo hicisteis fácil. Y sigue dando las gracias a "Pamplona y Navarra que con su empeño hacen que pueda volver alguna vez". Y da las gracias a "todos los que han llevado el eco y no haberme dejado sola, os estaré agradecida". Y por último asegura que "no soy ningunean heroína, la fuerza me la ha dado el calor y apoyo que he sentido en el camino".

Lo peor para ella era la espera de las resoluciones de la Audiencia Provincial y el TSJ "menos que la del Supremo". Tuvo que marcharse de España porque "fuera la vida era más fácil". Cuando regresó "empezaron sus miedos y dejó la universidad porque tiene miedo de que la reconozcan, señalen y juzguen". Cuando se filtraron sus datos tuvo que dejarlo todo "porque la reconocían y por eso se tuvo que marchar". Relata la abogada que un fin de semana quiso salir con sus amigos pero no pudo.

Ella sigue seguir en el anonimato. Quiere que "todo se pare y me dejen en paz", dice la abogada. "Si puede en el futuro ayudará y ella pide ayuda para las posibles víctimas". Y finaliza: "No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad porque esto le ha valido la vida a muchas compañeras. Recordad, contadlo, no les dejéis ganar a ellos".

Los padres lo han vivido "como ella pese a no estar en el habitáculo". La madre "es la que saca más fortaleza que el padre", dice la abogada.

El Tribunal Supremo elevó las condenas para los cinco acusados a quince años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, admitiendo así parcialmente los recursos de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares que ejercen el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.