Lío en el debate de TV3: Sarri (JxCat) sale del plató para criticar a la Junta Electoral

El candidato de JxCat Aleix Sarri ha abandonado el debate de aspirantes a eurodiputados de TV3 al inicio del mismo como señal de protesta por la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de prohibir la participación telemática de Oriol Junqueras (ERC) y Antoni Comín (JxCat).

Al inicio del debate, el moderador Xavier Coral ha dado la palabra a los candidatos Jordi Solé (ERC), Aleix Sarri (JxCat), Ernest Urtasun (comunes), Javi López (PSC), Esteban González Pons (PP) y Jordi Cañas (Ciudadanos) para una primera intervención.

El moment en què Aleix Sarri de JxCat ha abandonat el debat de TV3 i Catalunya Ràdio#DebatTV3CatRàdio https://t.co/4yQrhOb9S8 pic.twitter.com/KU7qWjXFeC — 324.cat (@324cat) May 14, 2019

Cuando ha llegado el turno de Sarri, representante de urgencia de JxCat tras el veto esta tarde de la JEC a la videoconferencia de Antoni Comín, el candidato número 7 de la lista de Carles Puigdemont ha denunciado la "violación de derechos" por parte de la JEC.

Y ha añadido: "No participaremos del debate, nos vamos del plató para no normalizar la represión". Acto seguido, Sarri ha abandonado el plató dejando un lápiz de memoria al moderador que, según ha explicado, contiene un mensaje de Carles Puigdemont, cabeza de lista de JxCat, que no ha sido emitido.

Jordi Solé, que ha hablado el primero justo antes que Sarri, ha remarcado que quien debería estar en este debate es Junqueras, así como Puigdemont o Comín, y en este sentido ha denunciado que Instituciones Penitenciarias y la JEC hayan querido "silenciar", pero ha alertado: "No desfalleceremos".

Al igual que Sarri, Solé ha entregado al moderador un lápiz de memoria con un mensaje de Junqueras y ha pedido que sea emitido al final del debate, en el minuto de oro.

Por su parte, Urtasun ha lamentado "la situación que se ha producido por la decisión de la JEC" y ha considerado "una anomalía que personas con sus derechos políticos reconocidos" no hayan podido intervenir en el debate.

En cambio, Esteban González Pons, número dos de la lista del PP, ha criticado el "espectáculo lamentable" protagonizado por Sarri, que a su entender constituye un "desprecio" a TV3. "Puigdemont es especialista en huir y dejar a ERC solo ante el peligro", ha sostenido el popular, que ha equiparado al expresidente catalán con "un personaje de Star Trek" porque "solo habla a través de una pantalla".

Cañas, por su parte, ha celebrado que la JEC haya "garantizado", a su juicio, "el principio de igualdad" de los candidatos y ha aplaudido que no estén en el plató los que dieron "el golpe de Estado que fracasó en 2017".

López ha pedido aparcar el 'procés' y debatir sobre cuestiones como igualdad, cambio climático o feminismo, ya que son esas las cuestiones que se decidirán en la Unión Europea y no el devenir de "las relaciones entre Cataluña y España".