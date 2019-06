Lo que se sabe del caso de la joven de 13 años degollada en Mataró

Los vecinos de la calle Carrier de Burriac en Mataró siguen consternados. El asesinato de una joven de 14 años que fue degollada en su domicilio el pasado fin de semana sigue siendo un misterio. Tres días después se sigue sin conocer qué sucedió dentro de ese piso en el que algunos vecinos aseguran que escucharon ruidos y otros, dicen, vieron salir a una persona más mayor que ellos. También hay quien piensa que detrás de todo puede haber un ajuste de cuentas: "Venían al piso muchas personas de origen ruso a la vivienda". ¿Quien ha acabado con su vida? ¿Cuál es el móvil del crimen? ¿Qué ha sido de su hermano? Preguntas sin respuestas por ahora de una investigación que está bajo secreto de sumario.

Degollada en el suelo de la habitación junto a la cama

La madre no conseguía localizar a sus hijos y le pidió a un amigo que se pasara por el piso para hablar con ellos. No le cogían el teléfono. Cuando llegó el conocido llamó a la casa pero nadie abría. Intentó abrir la puerta, pero no consiguió abrirla. Un vecino le dejó que saltara desde su terraza. Al entrar vio el cuerpo de la joven con heridas de arma blanca en el cuello. La víctima estaba en su habitación tumbada en el suelo y llevaba varias horas muerta. Eran las 22:00 horas del domingo. La puerta no estaba forzada.

Un homicidio con ¿un tercer implicado?

Aunque la investigación sigue apuntando a que no se descarta ninguna hipótesis, tras realizarse la autopsia los Mossos han empezado a investigar el caso como un homicidio. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Mataró, que ha decretado el secreto del caso, está a la espera del informe definitivo que amplíe el resultado preliminar de la autopsia y de recibir el atestado de los Mossos. Según desvela La Sexta, pudo haber una tercera persona por la dirección de la herida.

El hermano, desaparecido, ¿corre peligro?

Una de las piezas claves del caso es el hermano de 17 años de la víctima. Los dos se quedaron en España cuando la madre se marchó a Rusia el pasado viernes. Ahora ha denunciado su desaparición. Los Mossos han iniciado una búsqueda por toda Cataluña que no responde a una motivación criminal sino para proteger su integridad porque puede estar en peligro. Así ha dado el juzgado, que por ahora ve falta de indicios sólidos que le incriminen en el asesinato de la hermana. Las autoridades ahora deben protegerle.

Los agentes siguen recabando más pruebas en el piso

La mañana del lunes la calle amanecía llena de coches de los Mossos y furgonetas de la policía científica. Estuvieron horas recabando pruebas. Los primeros agentes salieron con varias cajas, pero dentro seguía la actividad. El martes volvieron al domicilio en busca de más vestigios que puedan arrojar luz sobre un caso que sigue con numerosas incógnitas. Un asesinato que ha conmocionado a la localidad y sigue siendo un misterio.

Los Mossos buscan imágenes en las cámaras

Desde el primer día los agentes de los Mossos d'Esquadra se dirigieron a los comercios cercanos en busca de imágenes que hubieran podido captar sus cámaras.

No se relacionaban mucho

La familia llevaba alrededor de un año viviendo en el bloque. Son muchos los que aseguran de que se trataba de una familia que no se relacionaba mucho con el vecindario, pero los veían pasear por las tardes, sobre todo "a la cría, que iba a comprarse chucherías". También se veía a la madre dejar el coche en el garaje que había a unos metros de la vivienda. En el colegio, sus compañeros dicen lo mismo. Hablaban poco español.

Los vecinos, alarmados

Se han quedado "helados". Consideran que "no es justo". Consideran muy grave "que le quiten la vida a una criatura y a esto no estamos acostumbrados en nuestra ciudad y nos molesta y nos duele mucho. Esto antes no pasaba", aseguran.

Respulsa a lo sucedido en Mataró

El Ayuntamiento manifiesta su rechazo, más aún al tratarse la víctima de una menos. La violencia es una vulneración de los derechos humanos y más allá de la crueldad es un impedimento para conseguir la convivencia y el derecho a la ciudadanía. Confían en la rápida solución del caso bajo secreto de sumario. El consistorio se une al dolor de la familia y amigos de las víctimas.