López Miras no da crédito: "No imaginé que de madrugada urdían una moción"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este jueves que no se imaginaba que "de madrugada y en mitad de una pandemia", su socio de Gobierno, Ciudadanos, y el Partido Socialista, "iban a estar urdiendo una moción de censura" para desbancar al PP del Gobierno autonómico. En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3 López Miras ha confesado que cuando le informaron del pacto le pareció "del todo imposible".

"No daba crédito, me parecía sinceramente del todo imposible que de madrugada, en un despacho, en mitad de una pandemia, con la que está cayendo, mientras estamos todos centrados en intentar que la cuarta ola no llegue, hubiera otros repartiéndose los sillones en función de su ambición personal", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que está "acostumbrado" a tratar con "personas serias", con "un sentido de la responsabilidad importante" y "que anteponen el interés general" al particular, por lo que en todo momento creyó que quienes formaban gobierno con su formación "iban a ser así".

"Sinceramente creí que iban a ser así, creía que eran rumores, para nada una estrategia", ha asegurado, tras lo que ha insistido en que no convocó elecciones antes ya que "en nadie con un mínimo de responsabilidad y de sentido de gobierno se le pasa por la cabeza que de verdad pudiera llegar a efecto esa moción de censura".

Respecto a los argumentos ofrecidos por Inés Arrimadas, líder nacional de Ciudadanos, para romper el pacto en la Región de Murcia, López Miras ha indicado que la coalición funcionaba bien y que la polémica de las vacunaciones se remonta a enero y conllevó una depuración de responsabilidades.

"El caso de las vacunas es de enero y todos aquellos que cometieron un error renunciaron a sus responsabilidades; desde entonces hemos seguido tomando medidas", ha apuntado, para insistir en que "no hay ni un solo caso de ningún miembro del Gobierno de la Región de Murcia ni del Ayuntamiento (de la capital) que esté investigado o sobre el que se tenga una sospecha".

"Sin embargo, Ciudadanos ha firmado la moción de censura con el secretario general del PSOE, formalmente imputado por prevaricación y que ya ha declarado ante el juez", ha agregado López Miras, para quien el pacto entre PSOE y Cs es "un intercambio de sillones que responde mucho más a la ambición personal de algunas personas y, desde luego, a la desesperación política de algunos dirigentes a nivel nacional".

El presidente murciano ha vuelto a criticar que líderes del partido 'naranja', en un momento "tan importante y tan complicado de la historia", estén "centrados" en "ese reparto de sillones que venían a combatir y subordinar el interés general al suyo personal", por lo que ha apoyado el mensaje de su secretario general, Teodoro García Egea, que abrió las puertas del PP a los votantes decepcionados de Cs.

Por último, ha recalcado que mientras no se materialice la moción de censura seguirá trabajando "hasta el final", en la línea del "compromiso" que adoptó "con el millón y medio de murcianos". "No voy a hacer dejación de funciones en un momento tan complicado para mi tierra", ha aseverado.