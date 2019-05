Los ediles que sobrevivieron a Franco se la juegan el 26-M por el multipartidismo

Llegó al cargo casi por accidente y hoy es el alcalde más longevo de España. Lleva 55 años con el bastón de mando de su ayuntamiento. Ricardo Díez, 89 años, es el regidor de Castillejo de Mosleón, un pequeño pueblo de Segovia de apenas 140 habitantes, desde 1964. El 4 de noviembre de ese año, once años antes de la muerte de Franco, fue nombrado oficialmente alcalde y hasta hoy. Y puede estar cuatro años más porque se vuelve a presentar el próximo 26 de mayo a las elecciones en representación del Partido Popular.

No lo tendrá fácil porque su sobrina, Susana de las Monjas, también quiere ser alcaldesa, es la candidata del PSOE, y los socialistas en las pasadas elecciones generales sacaron el 40% de los sufragios frente al 24% del PP. También se presentará José Luis Benito Martín, de Ciudadanos, y José Ignacio Más Segurola por Centrados. Todos contra Ricardo, el alcalde más longevo de España que podría dejar de serlo en apenas una semana. El 28-A la suma de PSOE y Unidas Podemos fue de 35 votos y PP, Ciudadanos y Vox también lograron 35 sufragios. La batalla se prevé dura, "aunque aquí nunca discutimos por la política lo hacemos más por problemas personales", asegura el alcalde.

En 1963, con 33 años, Ricardo trabajaba con su padre, de labrador y ganadero, pero un tío suyo pidió la baja en el ayuntamiento por enfermedad y Ricardo se quedó "haciendo de alcalde". Tenía mucho trabajo en el campo y no quería serlo por lo que pidió al gobernador civil de la época, Juan Murillo de Valdivia, que nombrara alcalde a un amigo suyo. Así se hizo y él se quedó de teniente de alcalde, pero a los 15 días su amigo murió de un infarto y él se quedó al frente del ayuntamiento.

Un total de 55 años después, su trayectoria política retrata la de la derecha española del último medio siglo: Falange Española y de las Jons, UCD, CDS, PDP, PP… Y el gran cambio que han dado los municipios españoles en todos estos años. "Antes las calles estaban llenas de barro, no había ni alumbrado público ni agua… Hoy todas las calles están perfectamente pavimentadas, hay conducciones de agua en todas las casas, saneamientos… Mi pueblo es mi ilusión y por eso me vuelvo a presentar”, sentencia, antes de decir que a él le gusta mandar, pero que "donde esté la democracia que se quite la dictadura".

El segundo alcalde que más años lleva en el cargo en España es también del PP y, como a Ricardo Díez, también lo nombró el gobernador civil de la provincia en 1972. José Luis Seguí, de Almudaina (Alicante), tiene 77 años y optará a ser reelegido por undécima vez. En 1979 ganó con la extinta UCD, en las dos siguientes elecciones municipales con Alianza Popular y en las siete convocatorias posteriores con el PP. "Me hace ilusión llegar al medio siglo y que el día de mañana los nietos puedan decir mi abuelo fue alcalde durante 50 años y, además, porque a un alcalde siempre se le quedan proyectos y cosas por hacer".

El 26 de mayo, los 104 empadronados de Almudaina deberán elegir entre la candidatura de Seguí y otras dos, las del PSPV-PSOE y Compromís, y el alcalde, que dice que pese a la irrupción de nuevas fuerzas en la derecha nunca cambiará de partido, confía en volver a recibir el apoyo de sus vecinos. Todo pese a que las fuerzas están igualadas y, como en Castillejo de Mosleón, las elecciones de abril dieron un empate, en esta caso a 38 votos, entre las fuerzas de derechas y las de izquierda. Si no sale elegido, Seguí explica que ayudará y se pondrá a disposición de su sustituto porque "el pueblo es lo primero".

Además de Ricardo y José Luis, otros 29 alcaldes de toda España llevan en el cargo desde las primeras elecciones democráticas. 40 años con el bastón de mando y 24 de ellos se vuelven a presentar. La lista es un recorrido por toda España y, principalmente, por pequeños pueblos, ya que las 31 localidades que no han cambiado de alcalde en democracia van desde Valderachas (Guadalajara), con 35 habitantes, a Villanueva de la Cañada (Madrid), que cuenta con 21.000 habitantes.

Villanueva de la Cañada, pueblo cercano a Madrid, apenas contaba con 1.000 vecinos cuando Luis Partida (PP) llegó a la alcaldía. Desde entonces el pueblo ha crecido exponencialmente y en el coexisten un parque acuático, dos universidades y hasta un centro de la Agencia Espacial Europea. El regidor, que ha encadenado 10 mayorías absolutas consecutivas, se ha visto envuelto en una denuncia por corrupción que finalmente se archivó y ha superado un cáncer. Mauricio Martínez se volverá a presentar por el Partido Popular en Valderachas, en la 'zona cero' de la España vaciada, y lo lógico es que sea reelegido por undécima vez consecutiva.

Entre los alcaldes 'vitalicios' también los hay 'famosos y mediáticos', como los dos ediles de Marinaleda, el comunista y líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, que ha instaurado en su pueblo un ‘régimen’ colectivista a semejanza de los antiguos soviets, y Senén Pousa (PP), admirador declarado del dictador Francisco Franco y uno de los alcaldes que se niegan a acatar la Ley de Memoria Histórica y a retirar la calle Caudillo de su callejero. "No es un delito que una calle se llame del Caudillo porque caudillos hay muchos, si fuera General Franco sería otra cosa y mientras yo sea alcalde, y me voy a volver a presentar y ganaré como siempre con mayoría absoluta, no le voy a retirar el nombre", explicaba hace poco cuando el Gobierno le requirió que tenía que cumplir la ley y retirar del callejero de Beade los nombres franquistas.

No está en la lista de los ediles que llevan 40 años o más al frente de su consistorio, pero el alcalde de Chercos (Almería), José Antonio Torres (PP), es el regidor de más edad de España con 95 años y vuelve a liderar la lista con la que el PP se presenta a las elecciones municipales en esta localidad de cerca de 300 habitantes, donde lleva gobernando durante 24 años consecutivos. Pero este teniente de la guardia civil retirado, que incluso ha sobrevivido a un atentado terrorista, no lo tendrá fácil porque el PSOE se presenta a las elecciones con Juan Aceituno como cabeza de lista, a la que se suma además la candidatura de Independientes por Chercos, que lidera Juan Jesús García.

Y en las últimas elecciones generales, el PSOE ganó los comicios en el municipio, donde también se proclamó vencedor en las autonómicas andaluzas del pasado 2 de diciembre. El 26 de mayo será una auténtica reválida para los alcaldes ‘eternos’ que aún quedan en España. El multipartidismo amenaza sus sillones y quién sabe si muchos o algunos de ellos, tras 40 años, tendrán que ceder el bastón de mando.