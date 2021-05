Abascal: "Le corresponde a Ayuso decir si contará con Vox en el Gobierno"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este miércoles que en Vox están abiertos a escuchar los "planteamientos" de la presidenta y ganadora de las elecciones a la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien le corresponde decir si quiere contar con Vox "no solo en esta legislatura sino en el Gobierno" regional. El PP logró en estas elecciones del 4 de mayo 65 escaños en la Cámara madrileña, a cuatro escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesita del apoyo de Vox, que logró 13 escaños, para formar Gobierno.

En una rueda de prensa para valorar los resultados electorales de Vox, Abascal ha calificado la victoria de Ayuso de "arrolladora" y ha reiterado su felicitación "más efusiva y sin matices", aunque no la ha hecho extensiva al líder del PP, Pablo Casado. "Respecto al PP, la sigla, y Pablo Casado, que parece que no ha concurrido en las elecciones aunque ayer sí lo celebraba en el balcón, es un profundo error interpretar este resultado en clave partidista y no en clave de alternativa", ha manifestado.

Ha asegurado que Vox no lo hizo en Cataluña, por lo que entienden que es un "error" que el PP lo haga en Madrid, y ha pedido a Casado que aclare si quiere ser una alternativa a Vox, "a quien demonizó" en la moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez; si se va a mantener a una "distancia infinita" del mismo o en la "equidistancia". "Es un profundo error interpretar estas elecciones en clave nacional", ha dicho Abascal, que ha asegurado que hay mucho por lo que luchar y ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones generales. Ha aclarado que Vox no necesita "la llamada de Casado" para tomar decisiones en Madrid y para que Ayuso y Monasterio "hablen".

Por su parte, la líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio, ha celebrado que el partido haya cumplido el objetivo de que no entre la izquierda en el gobierno y ha asegurado que su partido dedicará estos dos años de legislatura a defender a sus votantes y su programa. Ha reiterado que facilitará la investidura de Ayuso aunque estará "firme" en la defensa de las convicciones de su programa, que incluye acabar con el despilfarro político, bajar los impuestos, proteger a la familia, incentivar la natalidad y luchar contra las leyes de "ideología de género".