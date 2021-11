"Me he 'whatsappeado' desde primera hora de la mañana con ella. Entiendo la expectación que pueda haber en la gente, pero estamos en la misma sintonía política, centrados en la ciudad y en la comunidad de Madrid y vamos a seguir trabajando igual. Quien quiera encontrar discordia, se equivoca". Con estas palabras a Telemadrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha querido zanjar la polémica sobre el enfrentamiento con la líder de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, en plena pugna por la presidencia del Partido Popular madrileño. "La conversación ha sido de tan 'buen rollo' que no estamos bloqueados", ha bromeado Almeida.

La presidenta y el alcalde han coincidido este martes en la explanada de la catedral de la Almudena, aunque no han llegado juntos a la misa de honor de la Virgen homónima. Sin embargo, ambos han preferido atender a los medios de comunicación por separado y no se les ha visto juntos antes de comenzar el acto en honor a la patrona de Madrid. Aunque sí se han saludado, según informa Europa Press, a las puertas de la catedral.

Almeida quiere zanjar la polémica con Ayuso: "Nos hemos 'whatsappeado'". Agencia EFE

Requerido por los periodistas, Almeida ha afirmado no comerían juntos (como sí hicieron a finales de octubre, donde ambos dejaron claras sus posturas), ya que el regidor comería con su familia en este día festivo para la capital. "Yo comeré con mi familia. Ella es mi familia política, pero en este caso como con mi familia personal", ha apostillado.

Martínez-Almeida ha reiterado que él es partidario de que el congreso del PP de Madrid debe celebrarse "cuando toque". Además, ha pedido a la Virgen de la Almudena que "ilumine" a los políticos para que sepan "afrontar la crisis económica y social". Ha añadido que no tiene "miedo" de que se vea al 'tándem' madrileño como Caín y Abel, y ha añadido que "hay parábolas evangélicas mucho más adaptadas" a lo que son Ayuso y él. A los periodistas ha recomendado la parábola del buen samaritano.

Por su parte, Ayuso ha hablado sobre la polémica con las fechas del Congreso regional 'popular'. "Seré respetuosa con los tiempos. Tengo ilusión por dar este paso, por dar amplias mayorías al proyecto político de Madrid y estoy centrada en esa unidad". "Solo desde la unidad podemos salir adelante, somos un equipo que todo el mundo mira como una alternativa para España", ha sentenciado la presidenta. "Hablo prácticamente todos los días con todos los dirigentes de mi partido y buscando siempre lo mejor para Madrid". "Es evidente que la situación es complicada, pero de cara a un congreso, en cualquier partido, siempre pasa". Sobre Almeida, ha asegurado que tiene una "buena relación y sobre todo entendimiento" con el alcalde madrileño.

Isabel Díaz Ayuso, antes de entrar a la catedral de la Almudena. Agencia EFE

Ambos comieron juntos a finales de octubre en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, la víspera de la polémica Junta Directiva donde se puso de manifiesto la ruptura del partido entre los partidarios de adelantar el Congreso Regional del PP de Madrid y los que apuestan por seguir con los tiempos marcados por la dirección nacional. Fue en ese encuentro donde el regidor madrileño hizo constar su preferencia de una tercera vía -manteniendo separado el poder institucional del poder orgánico del partido- como solución para poner fin a la crisis y acabar con el ruido interno. Martínez-Almeida defendió que el PP de Madrid lo presidiera una tercera persona. Sin embargo, la presidenta madrileña rechazó esta oferta de pacto e insistió en que ella daría un paso adelante.

Era el enésimo capítulo de un enfrentamiento en el que la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid mantienen las espadas en alto en el pulso interno que se ha abierto por controlar el partido en la región. En este momento, ninguna de las partes está dispuesta a ceder en sus planteamientos y se acusan mutuamente de "ataques" y "filtraciones" para desgastar al otro. El conflicto y el "ruido mediático" que acarrea preocupa cada vez más a cargos del partido de otras regiones que, en privado, reclaman una solución cuanto antes.

Desde el Gobierno regional consideran que la pregunta que debe responder 'Génova' es si quiere que ella presida el PP en Madrid porque, a su entender, los "golpes" de estos últimos días lanzando una posible candidatura de Martínez-Almeida hacen indicar lo contrario, según las fuentes consultadas por Europa Press. Por lo pronto, el alcalde de Madrid no se ha descartado en esta carrera por liderar el PP de Madrid, pero remarca en cada intervención pública que ahora "no toca" hablar de esto. "Lo que tenga que decidir será cuando toque el congreso", dijo hace un par de días.

"Golpes al aire"

"Ella lo que está dejando claro es que pretende llevar a Madrid la misma normalidad que rige en comunidades como Galicia, Murcia, Castilla y León o Andalucía. Ni ha pretendido nunca una lista contra nadie ni va contra nadie. Esto va de normalidad y de revitalizar el partido", añaden a Europa Press fuentes cercanas a Ayuso, que esperan que la dirección del PP entienda en algún momento que se "está planteando algo lógico y paren estos golpes al aire".

En 'Génova' y en la dirección del PP de Madrid mantienen la opinión contraria porque consideran que los "ataques" provienen del equipo de Ayuso y aluden a las "filtraciones" de afines de la presidenta amagando con ir a los tribunales si no se convoca ya el congreso regional. También le reprochan que haya difundido en los medios la persona que quiere que sea su secretario general en el PP de Madrid: Alfonso Serrano, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y su director de campaña. Según fuentes de la cúpula del partido, ese paso no hace indicar que busque el consenso sino que opta por "el enfrentamiento".

El entorno de Díaz Ayuso avisa que no se va a mover "ni un milímetro" y que no se echará atrás en su candidatura. Además, rechaza la 'tercera vía' que han defendido tanto Génova como el propio Almeida, que es el único candidato de peso que podría hacerle frente.