Ayuso no pedirá que Madrid progrese a la fase 2 hasta dentro de dos semanas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han comparecido este viernes para valorar el paso de la fase 0 a la 1 que experimentará la región a partir del próximo lunes y otros temas concernientes al estado sanitario y económico tanto de la ciudad como de la autonomía. Almeida ha asegurado que Madrid está preparada y tiene "garantías" para afrontar reactivar la economía. Por su parte, Ayuso ha advertido de posibles repuntes, pero asegura que el sistema sanitario está reforzado. Ambos han asegurado que no habrá prisa para solicitar la fase 2 y que la fase 1 va a durar al menos 15 días.

Ambos dirigentes han valorado de forma muy positiva este viernes que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada, si bien han recordado que no se puede "bajar la guardia" porque la batalla contra el virus "no está ganada". "No podemos bajar la guardia", han subrayado ambos dirigentes, en una videoconferencia con periodistas, desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras conocerse que el Gobierno central ha dado luz verde a la región para entrar el lunes en el nuevo tramo de la desescalada.

Al tomar la palabra, la jefa del Ejecutivo autonómico madrileño ha apelado directamente a los ciudadanos porque es necesario "trabajar juntos" para que el cambio de fase sea "un éxito". Ayuso ha hecho hincapié en que el confinamiento total de la autonomía, gracias al "esfuerzo" de los madrileños, supuso que se pudiera "contener la propagación masiva" pero ha alertado de que "el virus no ha desaparecido". Por ello, ha apelado a la responsabilidad colectiva e individual para "seguir avanzando".

Para abordar la siguiente fase, según la presidenta, el sistema sanitario está "reforzado y preparado" si hubiera algún tipo de repunte. "Hemos sorprendido al mundo. Madrid lo ha hecho por el trabajo de sus sanitarios y por los grandes esfuerzos que hemos realizado todos", ha señalado, al tiempo en el que ha puesto el foco en que ahora es tiempo de trasladar apoyo también a los comerciantes.

Así, ha manifestado que se siente "muy optimista, con muchas ganas de seguir caminado como hace siempre". En este punto, ha apelado a la capacidad de "resistencia y de reinicio" de la Comunidad de Madrid.

"El Madrid que añoramos"

En la misma línea, José Luis Martínez-Almeida ha celebrado el paso a la fase 1, en la que ve un "halo de esperanza" para los madrileños, a quienes a la vez ha recordado que hay que seguir siendo "prudentes" porque "la lucha no está ganada". "Estamos en un paso importante ahora, y estamos ganando esta lucha pero la lucha no está ganada", ha manifestado.

Almeida ha recordado que "hace unos meses" también compareció con Ayuso en este mismo lugar para comunicar a los madrileños que "iban a vivir las horas más difíciles". "Desgraciadamente no fallamos y podemos decir que Madrid nunca ha vivido tiempos tan complicados", ha expresado, para poner en valor a continuación el orgullo que siente por el "coraje y civismo con el que los madrileños han sabido afrontar esos tiempos", ya que pidieron "responsabilidades exorbitantes" y los ciudadanos cumplieron "con entereza".

Así, tras mirar con "optimismo" lo avanzado, el regidor ha asegurado que no se puede "bajar la guardia", puesto que "esto es solo un primer paso muy importante de todos los que se deben dar, para así poder mirar hacia atrás con orgullo y decir que vencimos esta pandemia". "Responsabilidad. Hay restricciones importantes", ha recordado.

También ha tenido palabras para la "crisis social y económica" que ya está en la ciudad y que está teniendo "demoledoras consecuencias sociales". Por ello ha manifestado que Gobierno regional y municipal trabajarán juntos "para sacar adelante esta situación, para que en un tiempo se pueda volver atrás y saber que se ha sido capaz de conseguir grandes retos". "Nunca nos hemos ido, pero volverá a ser el Madrid que añoramos y que llevamos en nuestro corazón y que volveremos a disfrutar; con el esfuerzo con el que hemos afrontado la pandemia, afrontemos ahora la emergencia social y crisis económica", ha añadido a renglón seguido.

Recomendaciones básicas

De cara a la nueva etapa, el Gobierno regional emitirá este fin de semana una orden con recomendaciones básicas como el llevar mascarilla, el lavarse las manos frecuentemente o el uso de las soluciones hidroalcohólicas, que cada "vez van a estar en más establecimientos y transportes públicos".

Asimismo, en las viviendas, se pedirá no usar el ascensor si es posible, cambiarse de ropa al llegar a casa, ventilar bien las habitaciones o "limpiar en sobre exceso" mientras que, en el ámbito laboral, fomentar el teletrabajo y el escalonamiento laboral, para evitar las horas puntas. Respecto al deporte, pasear al aire libre recomiendan que se haga a una distancia de mínimo dos metros y si es para correr o montar en bicicleta se haga a seis metros.

Ayuso ha hecho hincapié en que hay que centrarse en la "protección de los mayores", flexibilizando los horarios en los comercios, potenciando las entregas a domicilio e intentando que estén el menor tiempo posible esperando turno.

Parques y transporte público

Los 19 grandes parques de la capital, como El Retiro o la Casa de Campo, abrirán este lunes al avanzar de fase en la desescalada. El alcalde ha llamado a la prudencia, y ha asegurado que "es imprescindible que aún pudiendo acudir se siga haciendo con responsabilidad".

A este respecto ha dicho que "la mejor forma de control es la responsabilidad" y que se establecerán controles y presencia de la Policía Municipal. "Seamos realistas, una ciudad de 3 millones de personas donde esas superficies no son susceptibles de un control masivo; la Policía Municipal no puede estar en cada rincón de estos parques", ha precisado.

Sobre la utilización de transporte público en la capital, tanto Metro como los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) o BiciMAD, Martínez-Almeida ha indicado que su uso "es seguro" y que "no aumenta la posibilidad de contagio".