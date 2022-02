Ayuso aconseja a Mañueco que rehúya del "sanchismo" y recalca su autonomía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este martes que formar gobierno en Castilla y León le corresponde al presidente del PP en la región, Alfonso Fernández Mañueco, pero ha señalado que su recomendación es que no pacte "con el sanchismo" Ayuso ha hecho estas declaraciones ante los periodistas a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del partido, convocado para analizar los resultados electorales de Castilla y León. "En primer lugar yo no le he dicho a ningún otro gobierno lo que tiene que hacer y con quién tiene que pactar o no. Eso es una competencia exclusiva del presidente de Castilla y León, lo que sí es cierto que a mí si me piden mi opinión es clara y yo creo que conocida por todos", ha manifestado.

Para la dirigente madrileña, lo que hay que hacer es "no escuchar a la izquierda y no escuchar a aquellas personas que desprecian a todo aquello que no está dentro de su arco parlamentario" y que niegan incluso a algunos partidos la presencia "en las propias instituciones". Así, ha insistido en que lo único que le puede recomendar, si le preguntan, es que "no escuchen al sanchismo". Ayuso, que ha recordado que ahora mismo ella gobierna "en solitario y en libertad", ha mostrado su respeto a que Mañueco quiera hacer lo mismo pero en caso de tener que buscar pactos ha indicado que ella preferiría pactar con aquellos que están en contra de los que "secuestraron a Ortega Lara" y de partidos políticos que están haciendo un daño grandísimo a España". "Yo con el sanchismo no pactaría", ha manifestado.

Congreso del PP de Madrid

Por otra parte, preguntada por si trasladará dentro del Comité su petición de adelantar el congreso del PP regional, Ayuso ha indicado que acude a escuchar al presidente, Pablo Casado, y a escuchar el informe del secretario general, Teodoro García Egea, acerca de los comicios. Ene este punto, ha indicado que todo el mundo sabe que su intención es presentarse cuando se celebre y cree, además, que es "lo leal" por su parte. La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que cuando fue candidata en 2019 las encuestas daban que sacaría 22 años pero ahora mismo está "en 65 y subiendo".

"Esa es la lealtad que le voy a dar siempre a mi partido, que es mi casa, y lo que quiero trasladar es la misma ilusión a las urnas porque en solo un año en Madrid estamos en ellas", ha zanjado.