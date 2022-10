Ayuso echa un capote a los dueños y no facturará el agua de casas 'okupadas'. 

La Asamblea de Madrid ha vuelto a ser el escenario de un amplio elenco de reproches y alardeos. Entre tanto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en anunciar algunas de las medidas que tienen previsto poner en marcha desde el Gobierno regional. Tal y como ella misma ha adelantado, la comunidad no facturará el agua a los propietarios víctimas de 'okupaciones' e instará a los suministradores estudiar hacer lo mismo con la luz y el gas. Durante su intervención, ha remarcado que también contempla implantar una oferta de vivienda temporal en caso de la persona afectada no tenga donde vivir mientras se resuelve su proceso de ocupación ilegal.

"Vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la ocupación, entre ellas, la de no cargar a los legítimos propietarios el gasto del agua que han consumido los ocupantes e instar a los diferentes suministradores de gas y de electricidad estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados", ha afirmado Ayuso.

La presidenta madrileña ha subrayado que están consiguiendo "frenar" la ocupación ilegal pero ha incidido en que hay 4.300 viviendas afectadas". "El Gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente en contra de la ocupación porque es un delito y aunque no tenemos competencias para ello, hemos puesto en marcha la oficina contra la ocupación, con la que estamos tratando de herramientas y asesoramiento a policías locales y asistencia a víctimas del delito", ha manifestado.

Madrid rechaza reimplantar el impuesto de Patrimonio

A lo largo de sus múltiples intervenciones, Ayuso ha vuelto ha insistir en que no recuperará el impuesto de Patrimonio ni revertirá las rebajas fiscales que ha llevado a cabo a pesar de haber dejado de recaudar 60.000 millones. Se lo ha dicho a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha afeado a la presidenta madrileña del PP que acuse al Gobierno central de "forrarse" con los impuestos cuando se transfieren fondos a las comunidades autónomas y ha cifrado en 571 millones más los que ha recibido la región este año.

"Ayer había dos personas que seguían el terraplanismo fiscal. La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, que ha rectificado tras desplomar la libra. Usted es la otra, que sigue haciendo el ridículo fiscal", ha lanzado la líder de la oposición.

Entiende que la presidenta "miente más que habla y habla más que gobierna" y se escuda en "mantras económicos" que no son la realidad. Como ejemplo ha puesto la afirmación de que con la bajada de impuestos se estimula la economía. Ha asegurado que es falso y que "el dinero que se perdona a los ultrarricos" se queda en sus bolsillos.