Ayuso defiende la 'cartilla Covid' y no descarta que sea necesaria para empleos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su propuesta de poner en marcha una 'cartilla Covid' y ha sostenido que no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia por lo que no descarta que el futuro conocer la inmunidad que se tiene "ayude o sea necesario" para acceder a empleos. "Hay que poner nuevas medidas y estudiar absolutamente todo. Estamos obligados a hacerlo para intentar frenar esto, teniendo en cuenta que es un virus que ha puesto en jaque al planeta y ningún país tiene la solución", ha señalado en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

Ayuso ha incidido en que el "supuesto" comité de expertos del Gobierno ya puso sobre la mesa, tal y como ha leído "en una noticia del 5 de abril", algo parecido a esta cartilla. La presidenta madrileña ha explicado que lo que ha hecho es pedir a la Consejería de Sanidad que ponga en marcha un proyecto piloto para "ver si teniendo los datos de todos los pacientes" pueden conocer mejor la situación. "Los datos son clave", ha sostenido.

Por ahora, según ha manifestado, solo quieren que esta 'cartilla Covid' sea "un registro en el que todo el mundo" que se haya sometido a análisis y pruebas "lo lleve consigo para ante cualquier petición" ya contar con un conocimiento sobre lo que le ha pasado, si tiene anticuerpos o no. "No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto pero contra la Covid a lo mejor estamos uno o dos años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesario para empleos o para lo que sea", ha declarado la dirigente popular.

Por otra parte, preguntada por el registro voluntario que ha solicitado la Comunidad que lleven a cabo los locales de ocio nocturno, Ayuso ha explicado que simplemente se basa en que se ofrezcan los datos de contacto para que los rastreadores puedan dar con los clientes si hay posibilidad de que pudiesen estar contagiados de coronavirus.