Ayuso posa en Vanity Fair: "Soy una mujer independiente y tengo criterio".

Isabel Díaz Ayuso se desmelena. En una entrevista con Vanity Fair ha dejado ver su cara más relajada, aunque ha puesto límites al hablar abiertamente de su vida privada: "No voy hablar del mundo sentimental. Nunca lo he hecho". Solo se ha extendido en uno de sus deseos más íntimos, declarando que la maternidad siempre ha estado entre sus planes, pero que, de momento, no ha sido posible: "No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido". Recientemente se confirmaba su ruptura con el que ha sido durante cuatro años su pareja sentimental, Jairo Alonso. Declaraba en ABC que estaba centrada en la pandemia y la nieve por lo que no había asumido el momento.

La política de 42 años, inició su carrera política en el 2011 presentándose candidata para la asamblea de Madrid con el PP, y ha defendido en la entrevista su trayectoria política, recalcando su independencia y criterio. "Llevo las riendas de mi vida. Siempre", sentencia tajante. Se ha mostrado humilde al hablar de su trayectoria política, enfatizando que la suya no es tan interesante porque hay otras "más llamativas", haciendo mención al actual presidente del Gobierno, el vicepresidente o la ministra de igualdad. Ha lamentado, eso sí, que desde la prensa no la han aceptado como política: "Han minusvalorado mi currículum", sentencia.

Ayuso también ha sido contundente con la polémica del apartahotel de Kike Sarasola. Defiende que el hotel "no tenía servicios en un momento en el que no había actividades en Madrid". Explica que no podía defenderse con la campaña mediática de descrédito y asegura que aún no lo comprende: "No entiendo cuál es el escándalo. Estar en un hotel para no contagiar a mi familia, no molestar a mis vecinos, no molestar en mi equipo y poder trabajar en libertad". Aunque presuntamente haya pagado lo mismo, las facturas de la estancia demuestran que el empresario le hizo un descuento en la tarifa.

En cuanto a otro tema que la ha puesto en el punto de mira, el hospital Zendal, justifica que se ha hecho lo que se ha podido, pero que tiene la conciencia tranquila: "Cuando repaso la lista de cosas, creo que se ha realizado una gestión mucho mejor de lo que los ciudadanos pueden ver porque las campañas han sido insólitas". Argumenta que abrir un hospital público, "nunca puede ser una mala noticia".