Mercedes González, nueva delegada del gobierno en Madrid: "Es un regalo"

Las elecciones adelantadas en la Comunidad de Madrid siguen con su efecto dominó una vez se va conociendo el nombre de los candidatos y los fichajes para sus listas. El último, la concejal y primera portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, que sustituirá a José Manuel Franco al frente de la Delegación de Gobierno. Por su parte, Franco será nombrado nuevo secretario de Estado para el Deporte, ocupando el cargo que ha dejado vacante Irene Lozano, que irá en las listas electorales del PSOE.

González fue la número dos de la lista del PSOE para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 2019 encabezada por Pepu Hernández, de quien coordinó la campaña, aunque ejerce como concejal socialista en el Consistorio desde 2015. Experta en temas de urbanismo, es portavoz del grupo municipal socialista en la comisión de Desarrollo Urbano y Obras y Equipamientos, y portavoz adjunta en la de Medio Ambiente y Movilidad. Ha trabajado como asesora del grupo socialista en la Asamblea de Madrid de 2007 a 2008 y de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial de 2009 a 2011. Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, es especialista en comunicación de instituciones públicas y políticas con máster en la Universidad Complutense y en la George Washington University.

La hasta hoy concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid Mercedes González se despide en el Pleno de Cibeles del Consistorio, su "lugar en el mundo", para tomar posesión mañana miércoles como delegada del Gobierno en Madrid, nuevo cargo que ha calificado como "un regalo de vida". Visiblemente emocionada al encontrarse con la prensa, González ha reconocido que siente "mucha pena" por dejar el Ayuntamiento de la capital. "Siempre he tenido claro que este era mi lugar en el mundo. Aquí he sido muy feliz. Hoy quiero disfrutar de mi último día de concejala", ha transmitido a los periodistas en la antesala del Salón de Plenos.

De estos casi seis años como edil, González se queda con su trabajo. "He dado mi vida, me quedo con los amigos que he hecho de casi todos los grupos políticos y me quedo con la gente que me enseñó que no perdiera para qué estaba aquí", ha concretado. Ser nombrada delegada del Gobierno ha sido para ella una "bonita sorpresa" en un año "terriblemente duro" en lo personal". "Ha sido un regalo de vida", ha asegurado.

González entró en el Grupo Municipal Socialista en el año 2000 como asesora y después regresó como concejala. "Me da mucha pena porque la política municipal es muy bonita aunque representar al gobierno de Pedro Sánchez me parece un privilegio", ha remarcado. Conoce al secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno "de antes de que fuera Pedro Sánchez", ha bromeado. Les une una "relación personal y una admiración política indudable".

Tiene claro que ser Delegada del Gobierno es "un privilegio" por representar a su país, gobierno con el que se identifica, de su partido y dirigido por una persona "muy especial" en su vida. Acepta el cargo "con muchas ganas y vértigo". Con el regidor, José Luis Martínez-Almeida, espera que "ejerza más de alcalde y menos de portavoz del PP" para poder continuar con una relación personal que han mantenido siempre y que les lleve a una "buena relación institucional" porque ambos ocupan cargos "al servicio del pueblo".