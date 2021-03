Villacís asegura que seguirá en su cargo y no será la candidata de Cs para el 4-M

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado este lunes, minutos antes de que arranque la Ejecutiva regional de Cs, que vaya a ser la candidata de los 'naranja' a la Comunidad en las elecciones del próximo 4 de mayo y ha insistido en que "no es verdad" que vaya a haber más fugas al PP. En los pasillos de Cibeles, a su salida de un acto, Villacís ha contestado con un rotundo "no" cuando la prensa le ha preguntado si será la candidata a la Comunidad, para añadir que primero tendría que producirse "el debate y después las conclusiones", algo que defiende "por respeto a la Ejecutiva y a los compañeros".

De la Ejecutiva de hoy espera "lo que siempre ha ocurrido en Cs". "No sé en otros partidos, en nuestras ejecutivas se habla y además se habla desde las ganas que tenemos todos de construir un proyecto más sólido", ha manifestado, según informa Europa Press. Preguntada por la información que publica 'El Mundo', que el PP "incorporará a cargos locales y provinciales de Ciudadanos esta misma semana", Villacís ha contestado por dos veces que "no" y que "no es verdad".

"No sé en otros partidos, pero en nuestras Ejecutivas se habla y además se habla desde las ganas que tenemos todos de construir un proyecto más sólido. Eso es lo que espero" del encuentro, ha apuntado la segunda edil de la capital, que ha descartado además ser candidata a la Comunidad de Madrid en los comicios del 4 de mayo.

Por su parte, en una entrevista en la Cope, el coordinador de Cs en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha confiado en que el "núcleo duro" de su partido asuma "amplias responsabilidades" por el "bochornoso espectáculo" de la moción de censura en Murcia y ha dicho que su intención es "pelear hasta el final" porque Cs "salga a flote".

El también portavoz de Cs en Les Corts, uno de los más críticos con la gestión de Arrimadas tras los resultados de las elecciones del 14F, ha dicho que "no concibe" que pueda pasar otra cosa más que se asuman responsabilidades porque "la supervivencia del partido pasa por eso".

"Ya veremos lo que nos cuentan a todos, a partir de ahí ya veré lo que hago"

"Ya veremos lo que nos cuentan a todos, a partir de ahí ya veré lo que hago", ha dicho Cantó después de que esta pasada semana se haya especulado con la posibilidad de que se marche al PP, extremo sobre el que ha insistido en que su intención es "pelear" porque el partido salga adelante y que se escuche a la militancia.

Porque en su opinión, pese a la polarización, Cs debe tratar de "recomponer" el partido, y ha alertado de que cuando uno es socio de Gobierno tiene que ser "fiable". Cs ha convocado para este lunes una reunión de su Ejecutiva Nacional tras la fallida moción de censura en Murcia y la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid en la que previsiblemente se le ofrecerá a Toni Cantó, a Begoña Villacís y a Juan Marón integrarse en el Comité Permanente, máximo órgano de dirección del que forma parte Arrimadas y otros seis dirigentes.

Cantó ha alertado de las graves consecuencias de esa moción de censura, que podría implicar la "desaparición" de Cs en la Comunidad de Madrid después de que ya el partido sea "una fuerza residual" en Cataluña, según ha remarcado.