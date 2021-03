"Nos habéis jodido": un micro abierto recoge un reproche de Villacís a Casado. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se han presentado este jueves ante los madrileños como un "refugio" para su tranquilidad ante la situación política que se está viviendo en la región y el país estos días, y han reiterado que el Gobierno municipal es "sólido" y que acabará el mandato. Villacís ya había alertado del "peligro" y el "riesgo" de unas elecciones ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "se hagan con el poder en Madrid". Y así se lo hizo saber al líder de los populares, Pablo Casado, en el homenaje por el aniversario de las víctimas del 11-M donde un micrófono abierto captó su conversación que se escucha con dificultad : "Como el PSOE gobierne... la Comunidad.. Nos habéis jodido. El riesgo es tan grande".

🔴Así han sido las palabras entre Begoña Villacís y Pablo Casado durante su encuentro por el aniversario del #11M



-"Como gobierno de la Comunidad nos habéis jodido"



Te lo contamos en #LaHoraDeLa1https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/ienERJWmXK — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 11, 2021

"Nos habéis jodido", le ha espetado Villacís a Casado, en una conversación que han captado las cámaras de TVE durante el acto al que llegaron casi a la vez. Todo ello, después de que el presidente de los 'populares' le preguntase a la vicealcadesa qué tal estaba. El reproche de Villacís llega después de que Ayuso decidiese cesar a todos los cargos 'naranjas' del Gobierno regional para convocar elecciones en Madrid, después de que Cs presentase una moción de censura al Ejecutivo del 'popular' Fernando López Miras en la Región de Murcia.

"Esto no forma parte de una estrategia nacional; me parece peligroso que en la Comunidad se abra la puerta a que Sánchez e Iglesias se hagan con el poder. De verdad creo que elecciones ahora mismo es asumir un riesgo que los madrileños no tienen por qué aceptar. No es serio", trasladaba en declaraciones a 'Telecinco'.

Begoña Villacís ha enmarcado la moción de censura en Murcia a "una serie de cuestiones" con "sucesos que ocurren en Murcia, con problemas, con casos de corrupción que apuntan que no se sostiene un gobierno". "Los madrileños no tienen que pagar la responsabilidad de lo que pasa en Murcia", ha apostillado. Así, la vicealcaldesa ha reiterado que el Gobierno municipal de la capital no corre peligro y ha manifestado su compromiso de "dar seguridad a los madrileños" porque "las personas necesitan confianza".