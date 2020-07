Vuelven las discotecas de Madrid... con la mitad de las salas en la cuerda floja

No hay certezas para las discotecas madrileñas a 24 horas para la reapertura. El sector de la noche encara la nueva normalidad, cuesta arriba y bajo el peso de 115 días sin ingresar un solo euro. "La mochila de las deudas es muy grande y algunas salas aún no han decidido si abrir este viernes". Joaquim Boadas de Quintana, secretario general de Spain Nightlife, organización empresarial de la noche de España, pone sobre la mesa la sostenibilidad de una industria que el año pasado supuso el 1,8% del PIB nacional: "Muchos empresarios prevén varios meses de trabajo solo para hacer frente a las rentas atrasadas". Con la temporada estival hipotecada, el sector sigue pidiendo ayudas específicas, para evitar una oleada de cierres definitivos al final del año.

"Cada mes ha sido una lucha". Gracia y su marido dirigen las discotecas B12 y The Marvel, dos salas de fiestas de Madrid. La Covid les ha hecho valorar ese punto y final a un negocio con doce años de recorrido. El 14 de marzo bajaron la persiana. Ahora, un nuevo giro en el calendario les permite abrir antes de lo previsto, pero todavía no tienen claro qué hacer. Por la naturaleza de sus locales, gran parte de los trabajadores son 'extras': "Pedimos el ERTE por fuerza mayor solo para el encargado y el gerente... aún no lo han cobrado, así que les hemos ido pasando adelantos". Este ha sido el menor de los escollos.

Ninguno de sus arrendatarios es un gran tenedor, así que la moratoria del alquiler no cayó como una obligación. "Pagamos 6.000 euros mensuales por The Marvel y aún no hemos llegado a un acuerdo sobre estos meses". El último pago lo realizaron en Marzo y "desde entonces hemos logrado congelarlo". Aún no han logrado un punto en común: si la negociación fracasa, cuando abran tendrán que afrontar los pagos atrasados. Con la renta de B12 tuvieron más suerte. "El alquiler asciende a 9.000 euros al mes y logramos que nos lo dejaran en un tercio". El Gobierno regional publicará la hoja de ruta para una apertura prevista para esta madrugada: "Nos han llamado clientes interesados, pero no sabíamos qué podríamos ofrecerles, así que no hemos cerrado reserva alguna".

Joaquim Boadas insiste, en una llamada con La Información, en un aviso que aplaca el optimismo por la apertura anticipada: "La mitad de las salas podrían desaparecer antes de que termine 2020 si no se aprueban ayudas específicas para el sector". Una de las claves está en los alquileres. "Muchos arrendadores no han querido rebajar los alquileres, ni siquiera atiendiendo a la doctrina jurisprudencial 'rebus sic stantibus', que habla de un recorte del 50%". El Consejo de Ministros aprobó en abril la suspensión de alquileres obligatoria solo para grandes tenedores -con más de diez inmuebles urbanos sin contar con garajes y trasteros-. Los arrendatarios de buena parte de los empresarios de la noche no responden a esta definición, por lo que acarrean varios meses de pagos con la columna de ingresos a cero.

"Que Madrid nos permita abrir antes de tiempo... es un balón de oxígeno"

Si la desescalada fue asimétrica para todo el país, para las discotecas ha sido aún más heterogénea. El 6 de junio el BOE publicó la última modificación en el plan de vuelta a la actividad del sector del ocio nocturno que permitió a las salas de baile y bares de copas levantar la persiana manteniendo un tercio de su aforo en interior y un 75% en exterior. Las pistas quedaban vetadas para su actividad habitual. Las CCAA aceleraron para regular los siguientes pasos. En la mayor parte del territorio nacional, las autoridades avalaron el cambio del Ministerio de Sanidad y respaldaron la reapertura en fase 3. Fue el caso de Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña o Valencia. Madrid no estuvo entre ellas. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aplazó la vida nocturna hasta la nueva normalidad. Esta llegó el 21 de junio, pero las salas siguieron vetadas.

La asociación empresarial Noche Madrid valora la reapertura anticipada Descargar

La comunidad puso como plazo para el pistoletazo de salida el próximo 5 de julio. Este miércoles, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, puso voz a la buena nueva: la apertura se adelantaría cuatro días. "Parece poco, pero es todo un éxito porque ganamos un fin de semana", celebra Manuel Migoya Suárez, asesor jurídico del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madird (CEONM). "El adelanto es un balón de oxígeno tras el que esperamos una buena acogida por parte de los clientes", explica a este medio. El sector de la noche tiene como referencia lo que pasó con los bares: "También entonces hubo dudas sobre cómo iba a responder la gente. Fue abrir y tener que pedir reserva para entrar en una terraza".

Menos optimista se muestran desde Noche Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la comunidad: "Ese 40% de aforo que permite la ley, resulta insuficiente para reactivar la actividad económica, aunque es un paso trascendental para retomar la actividad del sector después de 115 días sin actividad". Faltan unas horas para abrir la barrera y muchos empresarios siguen planteándose la rentabilidad de una apertura en este escenario. Migoya insta a abrir las puertas: "Es la forma de transmitir la seguridad al cliente de que el local cumple con las medidas sanitarias, además, prolongar el cierre hará crecer la deuda y, cuanto más tiempo pasen las salas sin ingresar nada, más difícil será hacerle frente".