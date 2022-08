Madrid confirma que recurrirá el 'plan Ribera' al margen de la posición del PP. 

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha señalado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional el decreto sobre medidas de ahorro energético "no tanto por cuestiones políticas como constitucionales" y lo hará "al margen de las decisiones políticas que se adopten en el Congreso de los Diputados". La Abogacía de la Comunidad de Madrid está preparando el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno porque, según el ejecutivo de Ayuso, invade "competencias claras" de la región y se ha aprobado "sin ningún tipo de consenso político y sin comunicarlo a las comunidades autónomas".

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que no apoyará el decreto de ahorro energético, cuya convalidación se votará el jueves en el Congreso, que incorpora, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos.

En declaraciones a los medios desde la Oficina de Atención al Ciudadano, López ha insistido en que este decreto ley invade las competencias autonómicas, "incide de manera grosera en competencias de comercio e interior" puesto que obliga a apagar los escaparates desde las 22:00 horas, por lo que limita su actividad pese a la norma autonómica de libertad de horarios. "Están vulnerando las competencias de la comunidad autónoma y nuestra obligación es defendernos ante el Tribunal Constitucional y esto al margen de las decisiones políticas que se adopten en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

López también ha reprochado que el Gobierno no haya consensuado estas medidas de ahorro energético: "Los acuerdos políticos se buscan, no se imponen, el apoyo a la norma se busca, no se impone. Esto es propio de un Gobierno como el que padecemos, soberbio", ha criticado. "No pueden buscar que apoyemos y se apoye la irresponsabilidad", ha agregado.