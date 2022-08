Ribera da por hecho que su decreto tiene apoyos para aprobarse en el Congreso

La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ha asegurado que el Gobierno cuenta con los votos "suficientes" para sacar adelante mañana la convalidación del real decreto ley sobre medidas de ahorro energético. Aunque ha eludido precisar qué grupos darán el respaldo al Gobierno, "que se conocerá mañana", ha asegurado que cuentan con los síes "suficientes". No obstante, "nos gustaría el respaldo unánime" de la Cámara para las medidas de ahorro energético tomadas para hacer frente a la subida de los precios derivada de la invasión de Ucrania por Rusia.

"Lo que no se puede hacer es pedir al Gobierno que derogue un decreto aprobado, que ha sido eficaz, ha sido respaldado por la propia presidenta de la Comisión Europea y es fuente de inspiración para otros socios", ha añadido la vicepresidenta tercera en declaraciones a La Sexta. El Gobierno ha ofrecido a los grupos parlamentarios tramitar la convalidación del decreto sobre medidas de ahorro energético como proyecto de ley, lo que permitirá introducir cambios en el texto una vez que mañana reciba el visto bueno del Pleno del Congreso reunido en sesión extraordinaria, según ha confirmado en una rueda de prensa el portavoz de Ciudadanos en el Senado, Edmundo Bal.

Horas antes, la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, abría la puerta a la posibilidad de introducir cambios en el decreto si se tramita como proyecto de ley. Ha precisado que "es una hipótesis que se tendrá que ver mañana". Si la norma se tramitase como proyecto de ley, se abriría un plazo para la presentación de enmiendas. Eso sí, ha dejado claro que prefiere su convalidación para no generar incertidumbre entre los ciudadanos. "Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que las medidas de ahorro energético se seguirían aplicando con independencia de que puedan tramitarse como proyecto de ley.

Ribera también había adelantado en una entrevista en Telecinco, que confiaba en que conseguiría el respaldo necesario en la Cámara Baja para que el decreto obtuviese la 'luz verde'. "Creemos que es capital que salga adelante. Pensamos que merece el respaldo de la Cámara de forma mayoritaria y unánime", ha valorado, al tiempo que ha insistido en que el Ejecutivo debe tener las "puertas abiertas" para seguir trabajando con los distintos sectores afectados, con los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En esa línea y en torno a las acusaciones desde la oposición de falta de diálogo en la elaboración del plan de ahorro energético, la ministra ha asegurado que echa en falta "propuestas", tanto por parte de las comunidades autónomas (a excepción del Gobierno del País Vasco y su plan para impulsar medidas de ahorro en su territorio) como de los grupos parlamentarios. Así, ha señalado que esas propuestas "tienen que generar efectos desde el primer día, no para dentro de 10 años" y ha lamentado que el Partido Popular (PP) esté "invocando" algunas tecnologías (como la nuclear) que "no supondrían ningún cambio para este invierno".

La ministra, también ha descartado en esta entrevista recortes energéticos en el próximo invierno, como si podrían enfrentar otros países como Alemania o Austria. Las cartillas de racionamiento (energético), desgraciadamente, pueden llegar a ser una realidad en países tan importantes como son Alemania o Austria en este próximo invierno. No en nuestro caso. Hemos facilitado medidas para reducir consumos redundantes. No necesitamos iluminar un escaparate por la noche o tener el termostato por encima o por debajo de la temperatura de confort", ha subrayado Ribera.