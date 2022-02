Maestre evidencia la "implicación" de Almeida tras la dimisión de Carromero. 

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, lanza un órdago contra el alcalde de la capital y asegura que la renuncia del que fuera director de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, "confirma que el Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida a tiempo parcial está implicado en este escándalo de espías y presunta corrupción". "Con la dimisión de Carromero caducan las poco convincentes explicaciones de Almeida esta mañana", ha declarado Maestre en su cuenta de Twitter tras conocer la renuncia. Para la portavoz de Más Madrid, todo lo ocurrido es una "profunda crisis institucional".

Con la dimisión de Carromero caducan las poco convincentes explicaciones de Almeida esta mañana. Confirma que el ayuntamiento que preside a tiempo parcial está implicado en este escándalo de espías y presunta corrupción.

Es una profunda crisis institucional. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 17, 2022

Ángel Carromero ha presentado este jueves su dimisión con "efecto inmediato" tras una conversación con el alcalde, han trasladado fuentes municipales, el mismo día en el que diversas informaciones han relacionado a quien fuera presidente de Nuevas Generaciones del PP con el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

El alcalde ha dado a conocer esta mañana que habló con él "a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones". "Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares", subrayaba. A renglón seguido advertía de que "no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid" y que "en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata de este Ayuntamiento".