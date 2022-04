Moncloa rebaja la serie de Sánchez y la centra ahora en el lado oculto del poder

No son tiempos para hacer docuseries personalizadas en Pedro Sánchez. No es el momento tampoco de emitir una producción sobre cómo es un día en la vida del presidente del Gobierno. Por eso Moncloa ha decidido dejar claro que el 'reality' que está grabando el director Curro Sánchez Varela, hijo del histórico guitarrista Paco de Lucía, no se va a centrar exclusivamente en el jefe del Ejecutivo. Las críticas han llevado al equipo del presidente a acotar que lo que se pondrá en valor es la vida interna del complejo.

Moncloa es una miniciudad. Más de 3.000 trabajadores del complejo presidencial entre políticos, asesores, administrativos, personal de seguridad, jardineros, cocineros, camareros... acceden cada día a un recinto sobre el que pesa un halo de misterio. Hay un búnker, un centro de seguridad, recientemente renovado, un ala oeste y la residencia oficial del presidente a la que muy pocos han accedido. Ese es el objetivo de esta docuserie que tendrá cuatro capítulos: mostrar lo que no todo el mundo puede ver.

El trabajo, según detallan fuentes gubernamentales, mostrará cómo es la vida interna en el complejo donde se ubica el poder político del país. También se pretende recrear cómo es la preparación de un Consejo de Ministros, hasta que las puertas se cierran por el obligado secreto de las deliberaciones, o cómo se organiza el edificio de Semillas, dónde se ubica el gabinete presidencial y los principales asesores del Gobierno. Se pretende, por tanto, acercar el trabajo de esta parte de la administración al espectador.

El problema es que el simple hecho de que Moncloa había autorizado a una productora a grabar en las instalaciones presidenciales ha provocado un aluvión de críticas. Una polvareda que en el Gobierno no se esperaban. Nadie en Presidencia supervisó la nota de prensa de la productora con la que se ha llegado al acuerdo. Secuoya, en efecto, publicó que el trabajo de Curro Sánchez Varela se centraría en sacar "a la luz la dimensión más personal y humana de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno de España, incluyendo la participación del actual presidente, Pedro Sánchez". Y añadía: "Un equipo conjunto de Secuoya Studios y The Pool, productoras impulsoras del proyecto, sigue al máximo responsable de la política nacional y a todo el personal que le rodea dentro y fuera de La Moncloa, un escenario simbólico y reconocible por todos, convertido en un protagonista más del relato".

A la oposición le faltó tiempo para salir en tromba contra Sánchez. Empezando por Alberto Núñez Feijóo, incluso antes de ser proclamado presidente del PP. El gallego se mostró muy duro contra el presidente del Gobierno, hablando de un "reality show" innecesario. Dijo que no es la iniciativa adecuada con una "pandemia no acaba de terminar, donde a todas las familias y empresas les va mal, en medio de una crisis económica sin precedentes y con un conflicto bélico a las puertas de Europa".

En la etapa de Rajoy, dicen en Moncloa, ya se puso en marcha un proyecto para grabar una serie

En Moncloa han hecho propósito de enmienda. La docuserie es una iniciativa privada que el Gobierno autoriza y permite. Según explican fuentes del proyecto, la previsión es que se comience a grabar en el primer trimestre de 2023. Es decir, en pleno año electoral, a las puertas de las valencianas, municipales y autonómicas de ese año. Y a escasos meses, si no se adelantan, de las generales. La producción podría emitirse incluso durante la presidencia de España de la Unión Europea. Pero, como decimos, no será Sánchez el protagonista.

Habrá, explican desde el Gobierno, un intento por desvincular a Sánchez como principal atracción de esta serie. El protagonista será La Moncloa en general. Una fuente recuerda, además, que esta iniciativa no es propia del actual Ejecutivo. En la anterior etapa, la de Mariano Rajoy, ya se puso en marcha un proyecto similar para grabar en Moncloa una serie sobre el día a día en el complejo presidencial, aseguran. El PSOE no hizo una crítica feroz al entonces inquilino de la residencia oficial. La moción de censura ganada por Sánchez hizo que se descartara la producción.