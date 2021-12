Los partidos debaten endurecer aforo en el Congreso y un certificado Covid.

Los partidos políticos debaten endurecer las medidas anticovid en el Congreso de los Diputados para frenar la entrada del coronavirus ante la sexta ola que ha provocado la variante ómicrom y algunos partidos como ERC y el PNV se muestran a favor de pedir el pasaporte de vacunación completo para acceder al Parlamento. La nueva ola de covid ha entrado de lleno en la Cámara Baja y está afectando a diputados de varios grupos parlamentarios. De hecho la reunión de la Mesa del Congreso se ha celebrado este martes de forma telemática ante tres casos positivos que se encuentran confinados.

"Al final el Congreso es un centro de trabajo como cualquier otro y con una movilidad excepcionalmente alta merecería medidas especiales", ha puntualizado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha abogado por enseñar el pasaporte covid en los restaurantes o bares del Congreso. La Junta de Portavoces del Congreso analiza este martes el regreso al voto telemático y nuevas medidas de aforo después de que en la Cámara Baja se restableciera en noviembre el 100 % de la presencialidad en el voto y el aforo se mantuviera en el 75 % dentro del hemiciclo.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto que se habilite esta semana el voto telemático para las tres sesiones plenarias debido al aumento de los contagios.

ERC, PNV y Compromís ven margen para implantar el pasaporte covid y la mayoría de los partidos apuestan por medidas restrictivas que controlen el virus. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha coincidido en que en el Congreso hay "mucho movimiento de personas, continuamente viajando y con contacto bastante cercano" por lo que "parece correcto tomar todas medidas de seguridad" como el pasaporte covid, el voto telemático o la toma de temperatura.

"Yo apoyo que se facilite la votación telemática", ha incidido el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que cree que son los servicios sanitarios del Congreso los que deben aconsejar sobre la necesidad y justificación de cualquier medida restrictiva, al tiempo que ha defendido la cartilla de vacunación pero para entrar en cualquier establecimiento de España.

Desde Compromís también su portavoz Joan Baldoví ve con buenos ojos exigir el pasaporte covid para entrar en todo los recintos del Congreso y en el mismo sentido se pronuncia el PDeCAT que cree que debería implantarse por una cuestión de "ejemplaridad" y para "solidarizarse" con el resto de actividades que lo solicitan.

Otros partidos socios parlamentarios del Gobierno como EH Bildu o Más País lo ponen en cuestión.- La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, considera que es más prioritario el voto a distancia de los políticos y la reducción del aforo al 50 % ya que el pasaporte covid puede incentivar la vacunación pero no garantiza que no se pueda contagiar: "No es la panacea".

Más País tampoco es partidario de exigir el pasaporte covid y apuesta más por el teletrabajo. "No somos en términos generales partidarios del pasaporte covid cuando el 80 % de la población tiene casi la pauta completa. Lo esencial es abrir centros de test masivos y gratuitos", ha señalado Íñigo Errejón en rueda de prensa en el Congreso.

Errejón considera que hay que dar algunos pasos atrás y volver a adoptar medidas más restrictivas en la Cámara, como la reducción del aforo y evitar desplazamientos innecesarios, mientras La Cup también ve mejor controlar el virus con estas medidas y no tanto con la exigencia del pasaporte. "Antes hay que acompañar a la población para obtenerlo", ha afirmado la diputada Mireia Vehí que ha recordado que el Congreso ya fue un foco importante de covid.