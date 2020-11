La Paz recibe a Illa y Sánchez con gritos de "fuera", cacerolas y abucheos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa han llegado juntos al Hospital de La Paz minutos antes de las 11.00 horas para visitar, en concreto, la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, y han sido recibidos con gritos de 'fuera', abucheos y el ruido de alguna cacerola por parte de un grupo de treinta personas que esperaban a las afueras del centro hospitalario. El jefe del Ejecutivo e Illa, además del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, han acudido a este hospital para visitar la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, tal y como había anunciado Moncloa en la agenda del presidente.

En la visita han estado acompañados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha recibido aplausos por parte de este grupo, aunque a su llegada también se ha escuchado que alguien le llamaba "mentiroso". El alcalde ha admitido que no le constaba formalmente la visita de Sánchez e Illa al hospital pero decidió acudir porque "era importante estar la primera vez que el presidente de Gobierno pisa un hospital de Madrid durante todos estos meses en que los sanitarios y los madrileños han dado lo mejor de sí mismos" como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

La visita ha durado unos 45 minutos y, antes de abandonar el hospital, se ha podido ver cómo a las puertas el mismo, Sánchez ha conversado unos minutos con uno de los profesionales sanitarios, mientras Illa y Duque esperaban juntos a un lado, y Almeida, detrás. Y de camino al coche, Sánchez ha vuelto a recibir los abucheos de las personas que, pese a la lluvia, todavía estaban allí congregadas. En esta ocasión, además de los gritos de 'fuera', se ha escuchado a alguno de los asistentes llamar a Sánchez 'comunista de mierda'.

Sin constancia formal de Almeida

"No hemos tenido constancia formal de que el presidente del Gobierno venía a La Paz", ha confirmado el alcalde, que ha subrayado que ha decidido acudir "por cortesía institucional". "Creo que es importante el entendimiento entre instituciones", ha afirmado Martínez-Almeida. "Algún mal pensado diría que cómo se aprovecha de que no está la presidenta de Madrid y no se invite al alcalde de la ciudad para visitar un hospital. Nosotros preferimos no ser malpensados y tener esa coordinación institucional imprescindible", ha reiterado.

Almeida también ha cuestionado que Sánchez visite La Paz este viernes cuando no está presente en Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que continúa de viaje en Barcelona, donde se ha reunido con entidades contrarias a la inmersión lingüística en la escuela y con representantes del sector de la hostelería, entre otros, y ha denunciado la armonización fiscal que prevé el Gobierno.

Hoy hemos tenido la oportunidad de visitar el Hospital La Paz acompañando al presidente del Gobierno en su primera visita a un hospital madrileño desde que comenzó la pandemia.



Los profesionales sanitarios nos han dado la esperanza de que haya una vacuna muy pronto.



¡Gracias! pic.twitter.com/NaoIU83Q09 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 27, 2020

El alcalde considera que Sánchez debería haber valorado la opción de invitar a Ayuso a una visita a un hospital madrileño, pero ha señalado que prefieren no ser "malpensados" sino "corteses" y por eso decidió acudir él pese a no haber sido convocado tampoco. En el acto no le ha dicho nada al respecto a Sánchez porque cree que "no era el momento de los reproches" sino de "atender y escuchar a los profesionales" sanitarios.