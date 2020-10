Miles de sanitarios se niegan a ir a trabajar al hospital de Valdebebas

El Sindicato de Enfermería ha recogido más de 2.000 escritos de disconformidad de profesionales sanitarios que han rechazado las medidas forzosas que los obligarían a ser trasladados al nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal. Las firmas se han acumulado en menos de 12 horas.

La Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente su intención de bonificar a los profesionales sanitarios que refuercen el nuevo hospital, pero este incentivo no parece convencer a los profesionales. En 120 Minutos Ricardo Furió, portavoz de SATSE, critica la medida porque "supondría no atender correctamente a los pacientes que no tienen patologías Covid-19".

El hospital de emergencias de Valdebebas, que se mandó a construir en mayo por más de 50 millones de euros, se iba a inaugurar esta semana según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista concedida a Telecinco este domingo, Díaz Ayuso no supo responder cuántos sanitarios va a contratar su Gobierno para atender a los pacientes del centro sanitario, que contará con más de 1.000 camas. "Esas preguntas no se le hacen a una presidenta autonómica", concluía la presidenta después de varias repreguntas sobre el tema