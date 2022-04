Piqué habría solicitado a Rubiales que intercediera para ir los Juegos de Tokio. 

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué pidió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que intercediera ante el seleccionador de la Sub-21, Luis de la Fuente, con el objetivo de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio con España pese a haber renunciado a la selección absoluta en 2018. "Esta me la tienes que hacer, eh 'Rubi', me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", dijo Piqué a Rubiales en uno de los audios que desvela el medio digital tras la clasificación de la Sub-21 a la competición olímpica el 21 de junio de 2019.

Una negociación que debía mantenerse en secreto, por voluntad del futbolista. "A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?", remarcó de cara a que otros jugadores no quisieran hacer lo mismo y fuese "un problema" para De la Fuente, según recoge El Confidencial.

Rubiales le replicó al catalán que estaría "encantado de echar una mano", pero que el técnico riojano tenía que "tomar también las decisiones". "Si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la Absoluta, la otra, que te necesitamos más", añadió. Más tarde, Rubiales le trasladó al jugador la posición del seleccionador Sub-21, quien era partidario de esperar a certificar la clasificación. "Vamos, al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario", aseguró.

De todos modos, el presidente de la RFEF quiso zanjar esta cuestión, que calificó de "'chascarrillo'" en comparación con todo lo que está sucediendo con los otros audios sobre la Supercopa de España, y aseveró que no había nada "'enchufe'" con el blaugrana y que habló con De la Fuente "de él y de muchos otros". "Luis tomó otra decisión diferente, así que demuestra que 'enchufe' poco. Es mejor que los jugadores no me llamen, porque no van", sentenció.