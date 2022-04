Rubiales insiste en que a Piqué le paga Riad y no la RFEF a pesar de los audios

El presidente de la RFEF se defiende en su primera aparición pública desde que se publicaron los audios sobre los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí. Insiste en que Piqué no ha recibido ni un euro de la RFEF y que las comisiones vienen de Arabia Saudí: "No existe ninguna comisión económica entre Kosmos y la RFEF. Tengo una gran indignación por las falsedades que se están publicando. Han sustraído de manera ilegal información de mi móvil. No he salido antes porque tenemos un contrato con Arabia Saudí de confidencialidad".

Rubiales insiste en la legalidad de los contratos y dice que no hay conflicto de intereses: "En la RFEF no nos regimos por la ética de nadie de la Federación. Nos regimos por tres filtros y hemos superado los tres. Ojalá haya más futbolistas como Piqué, con otras actividades además del fútbol". El presidente ha hecho hincapié en que le dijeron que no había conflicto de competencias.

"Llevo 4 años en la RFEF y he sufrido muchos ataques, no llevo ni una sola semana donde no haya continuos ataques, querellas o petición de inhabilitaciones contra mi persona y esta institución, pero se están pasando ciertos límites", subrayó Rubiales en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) junto al secretario general federativo, Andreu Camps.

Luis Rubiales saca pecho sobre los avances de la mujer que ha conseguido la RFEF en Arabia Saudí: "Gracias a nosotros hay baños en los campos para ellas y pueden ver el fútbol en el lugar en el que les apetezca, y no apartadas en una esquina". Asimismo, ha incidido en que trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí es un ejemplo modélico. "Desde de la RFEF vamos a exigir la rectificación de noticias falsas". Desmiente el pacto con Piqué y asegura que el acuerdo ha mejorado el fútbol español. Además, se desvincula de las comisiones: "Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales".

"Desde de la RFEF vamos a exigir la rectificación de noticias falsas". Desmiente el pacto con Piqué y asegura que el acuerdo ha mejorado el fútbol español. Además, se desvincula de las comisiones: "Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales". Por ello, aseveró que el acuerdo es "legal" y que parece que ya "todos están de acuerdo" y que tampoco hubo "conflicto de intereses" y que esta propuesta de Arabia Saudí pasó "los tres filtros" que tienen para estos temas en la RFEF y que la Comisión de Ética dio su visto bueno y que "propuso ir".

Luis Rubiales ha puesto el punto de mira en como se obtuvieron los audios: "Espero que puedan atrapar a las mafiosos y delincuentes que han hecho esto". Entiende la indignación de gran parte del fútbol porque "han leído una información totalmente falsa. Si me han hecho esto, ¿por que no van a meterme un saco de cocaína en el coche? Me parece que los que han hecho esto son una mafia".

Andreu Camps, secretario general de la RFEF ha explicado que el contrato no contiene nada relacionado con la participación o no de determinados equipos de fútbol, en relación a la información publicada por El Confidencial, que aseguraba que Luis Rubiales ganaba una cantidad mayor si acudían el Real Madrid o el FC Barcelona: "Establecer relaciones entre esto está fuera de lugar. Se ha rechazado mucho dinero que hubiera beneficiado económicamente al fútbol español".

El presidente ha echado balones fuera y ha admitido que hay más futbolistas como Piqué que proponen ideas a la RFEF. Asimismo, ha dicho que esta polémica "beneficia a alguien que todos sabemos", aunque no ha querido dar más detalles sobre este tema. Descarta dimitir y asegura "que las mentiras no pueden acabar con una buena gestión".

En cuanto a la información relacionada con la petición de Piqué para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio en 2022 ha desvelado que el catalán no ha sido el único que se lo ha pedido: "La decisión final recae en las manos de Luis de la Fuente y finalmente, como se ha demostrado, la RFEF no interfiere en la convocatoria".