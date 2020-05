Casado deja en la estacada a Sánchez y el PNV pide el blindaje del Concierto vasco

El PP no va a volver a apoyar la próxima prórroga del estado de alarma, sea de quince días o de un mes. Así lo ha dejado claro Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso. El Gobierno, por tanto, solo puede sacar adelante el próximo decreto con la ayuda de ERC, Ciudadanos y PNV. Dos de estos tres partidos tienen que votar sí para conseguir la mayoría absoluta.

Casado ha proclamado el "hasta aquí hemos llegado" a Sánchez y ha vuelto a poner encima de la mesa su 'plan B'. "En vez de pagar prestaciones debería ocuparse de recuperar el empleo", le ha dicho el líder del principal partido de la oposición antes de reiterar que "le hemos apoyado dos meses para salvar vidas pero no para arruinar la economía". Moncloa ya no puede contar con el PP y debe echar mano de la geometría variable. Es decir, volver a echar mano del PNV.

Pero los jeltzales han dejado claro que sus seis síes no van a ser gratuitos. Aitor Esteban ha pedido la puesta en marcha de una "Comisión de Concierto" para aclarar qué ayudas de la Unión Europea le corresponden a la comunidad autónoma vasca. El PNV pretende así blindar las ventajas económicas del País Vasco. También ha avisado que reformar en plena pandemia no les parece lo más adecuado y ha echado mano de un dicho popular para ejemplificar su posición: "En tiempo de tribulación no hacer mudanza".

Sánchez, por su parte, ha querido volver a tender puentes con sus socios de moción de censura y de investidura y ha dejado claro que País Vasco ha pasado a la fase 1 en base a criterios técnicos, alejando así las acusaciones que llegaron desde la Generalitat valenciana. El presidente también ha reiterado que el Gobierno no ha recentralizado competencias y ha puesto el ejemplo la colaboración entre el Ministerio del Interior y la Ertzaitnza. "Queremos un nuevo estado de alarma distinto para culminar esta etapa", ha añadido para dejar claro que está dispuesto en reforzar los mecanismos de coordinación con las autonomías.

Sánchez pide unidad para salvar vidas y empleos

Sánchez también ha pedido a Casado que "abandone la confrontación" política y se "sume a la unidad" porque es la forma de salvar no sólo vidas sino también empresas y puestos de trabajo. El presidente ha escuchado cómo el líder del PP le ha recordado que esta semana se han cumplido 10 años desde que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara "recortes" económicos y sociales como las ayudas a la dependencia, y le ha acusado de destruir ahora un 10 % de la economía con su gestión de la crisis sanitaria del COVID-19.

Sánchez ha eludido entrar en la confrontación parlamentaria ante "su argumentario de cartón piedra" -le ha dicho- y ha reiterado que el Ejecutivo está afrontando la crisis económica con medidas dirigidas a sectores generadores de empleo y muy expuestos a la restricción sanitaria, como el del turismo, facilitando liquidez a las empresas con las líneas ICO.

La crisis del #COVID19 ha demostrado que el camino para adelantar la recuperación social y económica de nuestro país es el de la unidad. La unidad no solo salva vidas, también empresas y puestos de trabajo. Todos los grupos políticos estamos llamados a forjarla. #SesiónDeControl pic.twitter.com/RnwBAU4R5B — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 13, 2020

El presidente del Gobierno ha señalado a Casado que el "camino es el de la unidad" al tiempo que ha recordado que esta semana se pone en marcha la comisión parlamentaria para la Reconstrucción social y económica y "su grupo está llamado a fraguar esa unidad para salvar vidas y puestos de trabajo". "Este Congreso tiene una tarea muy importante con esa comisión y le pido que abandone la confrontación, que sume y arrime el hombro", ha reiterado.

#SesiónDeControl @gabrielrufian, portavoz de @Esquerra_ERC, pregunta a la vicepresidenta primera, @carmencalvo_, si “el Gobierno está cumpliendo con todas las medidas contenidas en los Reales Decretos para afrontar la crisis del COVID–19” pic.twitter.com/xCcmKrNs7o — Congreso (@Congreso_Es) May 13, 2020

Otro momento importante de la sesión de control ha llegado cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo. El líder republicano ha reprochado al Gobierno que 700.000 personas no hayan cobrado todavía los ERTE y que "la banca sigue practicando la usura" con los autónomos y pymes. También ha reclamado una prestación para quien no pueda conciliar y detener el reloj del paro.

En la misma sesión también ha habido momento para un nuevo enfrentamiento entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El líder de Unidas Podemos ha recalcado las medidas sociales aprobadas para hacer frente a esta crisis y también ha aludido a la polémica del apartamento de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ha sugerido que si no lo ha pagado se abriría un nuevo caso de corrupción en el PP.