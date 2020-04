El Gobierno fija el precio máximo de venta de las mascarillas en 0,96 euros

La distribución de mascarillas, geles y guantes -material sanitario de protección básica frente al Covid-, ha sido una de las piedras de toque de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez desde que comenzó la crisis. Este martes, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, se ha reunido para establecer el precio de venta de estos tres productos que comenzaron a escasear antes incluso de la eclosión de casos en España. En el caso de las mascarillas, el Ejecutivo ha fijado en 0,96 euros el precio máximo de venta al público. Así lo ha comunicado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras semanas de polémica y escasez. Tras más de tres horas de reunión, la comisión ha logrado establecer los baremos que guiarán, desde este martes y de manera excepcional, la compraventa de este material.

La cuestión lleva tiempo rondando -y perjudicando- al sector Farmacia. Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), aseguró hace unos días que "cualquier mascarilla quirúrgica con un precio de coste superior a un euro... es una barbaridad". Con la determinación de este martes, el Gobierno parece haber admitido la pertinencia de la valoración del COFM. Por su parte, las oficinas de farmacias se anticiparon a la última estrategia de Sanidad. Hace más de una semana, los propios titulares de las oficinas propusieron que fuese el Ejecutivo quien designase, en origen, el valor de este material, ante los movimientos abusivos que se venían registrando en este mercado.

Los boticarios llevaban tiempo asegurando que la situación del mercado era convulsa, aunque estaban empezando a notar un cambio en la tendencia, con la entrada de más material y unos precios que, poco a poco, se iban a proximando a los valores de antes de la crisis. El paso adelante de Sanidad anticipa una acelerón en esta vuelta a la calma. Con este objetivo, el pasado domingo, la cartera que dirige Salvador Illa respondió y, por primera vez, incorporó esta comisión en la ecuación. Concretamente, Sanidad publicó en el BOE la urgencia de reunir en 48 horas a este equipo, en el marco de la orden ministerial por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los demandados productos.

Esta delegación, que finalmente se han reunido este martes a las 17:00 horas de forma telemática, ha contado con responsables de los Ministerios de Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo, de Economía y Empresa y representantes de las comunidades autónomas. Además del control de los precios, la citada orden incorpora la obligación de ofrecer en el etiquetado información relevante para el consumidor, tal como la denominación, composición, periodo de uso e instrucciones sobre todo este material de protección.

Con la vuelta a las calles de los más pequeños a la vuelta de la esquina, la orden mira la seguridad de los menores. Con este fin, la orden incluye las directrices que deben seguir las mascarillas que se comercializan como "reutilizables", así como todas aquellas que se destinan especialmente a la población infantil, que deberán tener una especificaciones concretas.

El desabastecimiento en las farmacias

"Hay negociaciones por parte de la distribución farmacéutica sobre la mesa que pueden caer como consecuencia de lo que decidan en la comisión interministerial, y podemos entrar en situación de desabastecimiento", apuntaba hace unos días Rosalía Gonzalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y es que han sido muchas -y desde muchos frentes- las críticas que le ha supuesto al Ejecutivo la gestión del material de protección.

Con vuelta al trabajo de las actividades no esenciales, las autoridades anunciaron la distribución de mascarillas en algunos puntos urbanos... cuando las boticas aún no conseguían hacerse con estos productos en sus almacenes. El pasado 13 de abril, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) advirtió de que, "por parte de la distribución farmacéutica, el abastecimiento de mascarillas es nulo". La institución fue contundente: "Los proveedores habituales a día de hoy el abastecimento no existe".

Y es que, en el marco del estado de alarma, el Gobierno no solo centralizó la producción de estos materiales, también su distribución. En numerosas ocasiones, los boticarios han denunciado que se les haya mantenido al margen de esta cadena, lo cual ha dificultado el acceso a mascarillas, guantes, geles... por parte de los ciudadanos y de los propios profesionales de Farmacia, que se han enfrentado al Covid sin apenas equipos de prevención. Más allá de la especulación de precios, las mascarillas no llegan a todos los vecinos y a veces la barrera se encuentra en la propia cadena de distribución.

Es el caso que relatan los farmacéuticos de algunas localidades, como Villanueva de la Cañada, quienes denunciaron la ineficacia de la gestión institucional de estos materiales. Como transmitieron los profesionales a La Información, el Ayuntamiento de este núcleo monopolizó la semana pasada la distribución y repartió, casa por casa, una decena de mascarillas por vivienda. Mascarillas de un solo uso, no reutilizables. Los boticarios aseguraron que, en unos días, cuando los vecinos se quedasen sin protección, en sus almacenes ya no habría mascarillas. "Conclusión. Durante 10 días tendrán mascarillas si viven solos. Si no, se les acabarán antes", apuntaban los profesionales. El problema, explicaban los titulares de las oficinas, es que "como las farmacias ven que les prohiben distribuir dejarán de tener mascarillas y cuando se les acaben a los vecinos no habrá".

La fijación de un precio máximo de venta, sin embargo, ha acabado con uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado los farmacéuticos y, por ende, los ciudadanos. Cuando los precios empezaron a hincharse, algunos señalaron a los farmacéuticos."Nosotros no estamos duplicando ese precio ni especulando con ello, e incluso muchas veces, estamos vendiendo practica mente al mismo precio que las estamos comprando nosotros", aseveraba Rosalía Gonzalo. La cuestión de los precios parece haberse solventado este martes y las mascarillas deberían empezar a llegar, de forma inmediata, a los ciudadanos... si el "excepcional" sistema de distribución lo permite.