PSOE y Unidas Podemos descabalgan al PP del gobierno de La Rioja tras 24 años

El PSOE y Unidas Podemos (UP) han acordado este jueves configurar un gobierno de coalición en La Rioja, después de 24 años de mayoría del PP, sin que aún hayan concretado la composición del futuro ejecutivo, que presidirá la socialista Concepción Andreu. El acuerdo se ha alcanzado minutos antes de la constitución del Parlamento de La Rioja, que ha permitido que haya sido elegido presidente el socialista Jesús María García, que Unidas Podemos, con dos escaños, haya accedido a la Vicepresidencia Primera; y el PSOE, con quince, a la Secretaría Primera.

El actual presiente en funciones del Gobierno de La Rioja, el popular José Ignacio Ceniceros, ha sido elegido vicepresidente segundo; y la Secretaría Segunda la ocupará Begoña Martínez Arregi, del PP, que tiene doce escaños; mientras que Ciudadanos, con cuatro diputados, se ha quedado fuera de la Mesa de la Cámara.

El secretario general del PSOE riojano y diputado autonómico, Francisco Ocón; y las dos diputadas de UP, Henar Moreno y Raquel Romero, han explicado a los periodistas, tras el pleno del Parlamento, el acuerdo alcanzado. Ocón ha indicado que el acuerdo incluía la presencia de UP en la Mesa de la Cámara y la formación de "un gobierno de coalición", que "llevará a cabo las políticas en las que se base el acuerdo programático entre las dos formaciones", para lo que se abrirán negociaciones a partir de ahora.

Ese acuerdo programático tendrá como bases "la igualdad, la justicia social, el empleo de calidad, el desarrollo sostenible, la defensa de los servicios públicos y lucha contra la despoblación y el cambio climático", ha afirmado. "Ahora iniciamos conversaciones, no están definidos los puestos del futuro Ejecutivo, pero un gobierno de coalición es un gobierno de coalición", según Ocón.

Moreno ha recalcado que en las próximas conversaciones "lo primero será hablar de programas y definir las acciones de Gobierno y las políticas" y, hasta que eso no se haya cerrado, no serán capaces de determinar las personas que deben estar al frente de esas responsabilidades. Romero ha incidido en que UP "quiere responsabilidades" en el futuro Ejecutivo regional y por eso apoyará a Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja.