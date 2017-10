Puigdemont hace saltar por los aires la única llave para dar luz al túnel catalán

No serían la panacea ni pondrían fin a una ruptura social que podría tardar décadas en curarse (recuperar el prestigio entre el mundo financiero y empresarial también podría costar años si la cerrazón sigue dominando), pero Puigdemont ha hecho saltar por los aires, por el momento, la única vía que podría aportar luz en el túnel catalán: elecciones dentro de la ley. No solo por los resultados sino porque los nuevos dirigentes podrían no estar contaminados por el procés.



Las opiniones de los expertos demoscópicos son dispares, dada la incertidumbre que rodea al proceso y que ahora imperan más las hipótesis que las realidades, pero sí creen que harían en algún modo moverse la situación: el PdeCAT podría pasar de ser problema a solución si optaran por crear una plataforma nueva y vender un candidato convergente, y los independentistas podrían perder su mayoría absoluta por la influencia de la situación económica, el impulso de la mayoría silenciosa y porque esta vez los independentistas no irían en una candidatura única.



José Miguel de Elías, director de investigación y análisis de Sigma Dos considera que pequeños movimientos en unas futuras elecciones si se llevaran a cabo pueden ser esenciales. "Los votos de ERC y PdeCAT no serán igual de efectivos sin van por separado, ahí pueden perder escaños. Y otro elemento importante es la economía. Mas cayó en picado al insinuar la independencia en su día. Con esta situación...".



José Pablo Ferrandiz, sociólogo e investigador principal de Metroscopia, considera que el gran beneficiado de unas nuevas elecciones sería ERC "que ganaría claramente", con todo lo que ello supone. Junqueras, siempre de perfil, nunca ha renunciado a la independencia. No considera Ferrándiz que el bloque constitucionalista se vería especialmente beneficado, pese al paso adelante de la mayoría silenciosa. "Se habla de la participación, pero en las últimas elecciones (74,9%) esta ya fue muy elevada, los márgenes son estrechos. Y hay que tener en cuenta que los 'Comunes' no verían mermados sus resultados, mientras que el PP sufriría un descalabro. PdeCAT podría ser el más perjudicado en beneficio de ERC".



No es de la misma opinión José Ramón Lorente Ferrer, de Celeste-Tel que sí cree que el bloque constitucional se vería beneficiado. "Hay que tener en cuenta que el electorado del Catalunya Sí que es Pot, es el más heterogéneo ya que solo un tercio del mismo es independentista, mientras que dos tercios está por el referéndum, pero para votar no. El voto unionista va a movilizarse. Y la gran incógnita es el PdeCAT que solo tiene futuro si monta una plataforma electoral liderada por un moderado, un Vila o un Duran i Lleida que englobe el antiguo voto de Convergencia, que una a la burguesía catalana asustada por la economía y que, pese a no ganar, gobernara en minoría con el apoyo constitucionalista".



También cree que el bloque constitucionalista crecería Miguel de Elías ya que la abstención en ese grupo se reduciría, pues "ha optado por dar un paso hacia la visibilidad. Eso podría provocar una pérdida de la mayoría absoluta independentista". En este caso hablaríamos de ampliar el abanico de pactos, lo que daría aire a la política por encima de los órdagos.



Sara Morais, responsable de Investigación y análisis cuantitativo de Gad3 coindice en que hay un bloque constitucionalista muy motivado. Considera que, aunque el bloque independentista está en máximos porque ha tensionado al límite la situación política pero también ha provocado el efecto de que se movilice el resto. Y añade otro dato: "hay un votante moderado que sigue huérfano".



Ferrandiz es menos optimista y cree que los "bloques están más que cristalizados. Ganarán los independentistas, pero siempre por debajo del 50% y el conflicto seguiría ahí. Dependerá mucho de la rama catalana de Podemos que siempre ha tenido un pie en cada lado. Pero un vuelco electoral no se va a producir", señala. Lorente cree que hay un elemento diferenciador en estas elecciones: la economía. "La gente va a culpar a Puigdemont de su deterioro. Si el PdeCAT gira el bloque independentista puede saltar por los aires. Si no hay una oferta clara para los catalanistas moderados que no venga de Madrid, estos se quedarán en casa. Y en eso los Comunes tienen mucho que decir".



La realidad es que en las últimas autonómicas, celebradas en 2015, los partidos secesionistas no lograron el mandato que pretendían y necesitaron la muleta radical de la CUP para gobernar. Juntos recibieron la mayoría de los escaños (53,3%) pero no de los votos (47,9%).

Sin embargo, la población catalana ha sido reacia a apoyar el plan del gobierno regional. En una encuesta realizada por Making Electoral Democracy Work (MEDW) antes de la elección nacional española celebrada en 2016, solo el 43,3% de los encuestados apoyó el plan de independencia unilateral del gobierno. De hecho, más catalanes se opusieron a él (28.0%) que lo apoyaron fuertemente (24.2%). Las encuestas del gobierno catalán también mostraron que el apoyo a la independencia cayó por debajo del 40% en 2015. Esa era la realidad que unas elecciones podrían volver a dejar claro.