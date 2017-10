Puigdemont propone ahora convocar elecciones si Rajoy no aplica el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado un giro en sus planes y está dispuesto a convocar elecciones al Parlament si el Gobierno de Mariano Rajoy renuncia a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que alejaría la posibilidad de una declaración de independencia. El president comparecerá a las 13.30 horas para anunciar esa convocatoria de elecciones que con casi toda seguridad serán el 20 de diciembre.



Así lo han confirmado fuentes de Junts pel Sí (JxSí), cuyos diputados han sido convocados esta mañana por Puigdemont para analizar los escenarios que se abren, antes de que esta tarde arranque el pleno específico del Parlament para responder al 155.

Por La Información MIRA TAMBIÉN Burofax de la Generalitat al Senado llegó tarde porque "se atascó el papel"

Después de la maratoniana cumbre de anoche en el Palau de la Generalitat, que se alargó hasta las dos de la madrugada, esta mañana Puigdemont ha vuelto a reunir a sus consellers, en un encuentro al que se han ido sumando los

La CUP lo lamenta

El diputado de la CUP Carles Riera ha asegurado este jueves que la opción de que el presidente del Govern convoque elecciones autonómicas anticipadas "gana peso", lo que ha lamentado.

Por La Información MIRA TAMBIÉN La incertidumbre en Cataluña tumba el optimismo de los empresarios españoles

"En las últimas horas, en los últimos momentos, todos los escenarios vuelven a estar sobre la mesa y es más, parece que gana peso, gana probabilidad, la posibilidad de que el presidente convoque elecciones autonómicas anticipadas", ha explicado en declaraciones a los periodistas en el Parlament.



Ha advertido de que la CUP no respaldaría esta opción, pero ha confiado en que "todavía hay tiempo" para corregir y declarar la independencia y proclamar la república.



Alegaciones en el Senado



El Senado ha recibido por burofax alegaciones de la Generalitat de Cataluña contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según han informado fuentes de la Cámara Alta a Europa Press, a pesar de que pasadas las diez de la mañana habían asegurado que no había entrado ningún documento, cuando concluía el plazo que se dio a la institución autonómica.



En esas mismas alegaciones, la Generalitat ha acusado al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites de las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista.



Según el Govern el "límite ha sido ampliamente sobrepasado y sin justificación con su adecuada proporcionalidad y gradualidad", ya que según dice, se trata de un conjunto de medidas que no se dirigen solo a que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia sino que "despojan prácticamente las instituciones de sus principales atribuciones".