Torra asegura que Sánchez le dijo que estudiaría los 21 puntos que le entregaron

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que el presidente del Gobierno le dijo que "iba a estudiar" la hoja con 21 propuestas que le entregó durante su última reunión. Además, tras el primer día de juicio al procés, ha defendido que solo contempla la absolución para todos los líderes independentistas encausados. "Lo que se está juzgando es la justicia española", ha señalado.

Durante una entrevista en Onda Cero, Torra ha dicho que desde el independentismo hicieron "un esfuerzo" para dialogar con el Gobierno, aún cuando tenían "presos políticos y exiliados". En su última reunión con el presidente del Gobierno ha señalado que Sánchez cogió el documento con las 21 propuestas del Govern, le dijo que "lo iba a estudiar" y que le parecía bien que hablara del mismo en un acto en la patronal Foment del Treball ese mismo 20 de diciembre. Sin embargo, ha señalado que "el desencuentro con Gobierno viene de que dijo que no iba a aceptar el derecho de autodeterminación".

Desde que el pasado viernes el Ejecutivo de Sánchez rompiese relaciones con los independentistas tras la polémica con la figura del 'relator', el diálogo entre ambos no se ha vuelto a producir. Les ha emplazado a explicar si "cambiaron" de opinión en cuanto a seguir con las negociaciones que estaban en marcha la semana pasada por la "convocatoria fascista" del pasado domingo -en relación a la concentración de PP, Ciudadanos y Vox- o por las presiones del "viejo y rancio" PSOE que representa en su opinión el expresidente Felipe González.

Torra acusa al Gobierno de no plantear nada durante las reuniones que han mantenido y asegura que desde el Govern querían plasmar sus argumentos en un folio y no seguir reuniéndose para "seguir hablando del diálogo del diálogo".

Preguntado sobre la reforma constitucional que necesita para el derecho a la autodeterminación que plantean, Torra reconoce que "no tengo la mayoría para promover esta reforma", aunque para él "la voluntad del pueblo está por encima de cualquier ley". "¿Por qué tenemos que resignarnos los catalanes a no tener un referéndum de autodeterminación?", ha indicado. En ese sentido, ha afirmado que es España quien "tiene un problema con el principio de legalidad".

El presidente de la Generalitat ha defendido que él no tiene "ningún problema con la sociedad española" y que parte de una concepción "de un estado multinacional en el que cada una de las partes que constituyen este país tienen unos derechos". Por ello ha reivindicado que España no tiene que participar en el hipotético referéndum que los independentistas defienden. Ha admitido que en Cataluña sigue rigiendo la Constitución y el Estatut, pero ha remarcado que hubo una "proclamación" de la independencia y que ésta "aún no se ha hecho efectiva". Por ello, ha defendido que están "en camino de hacer efectiva la república catalana".

"Junqueras y yo nos abrazamos"

Tras la primera sesión del juicio al 'procés', Quim Torra asegura que "lo que se está juzgando es la justicia española" y ha defendido que los acusados están en prisión "por una decisión política". "Sólo en un día se desnudó al Estado de lo que ha sido esta causa general contra el independentismo, una persecución política para descabezar el movimiento independentista", ha sostenido.

En ese sentido, solo contempla la absolución para todos los líderes independentistas encausados y ha asegurado: "Yo podría ser Jordi Cuixart porque fui presidente de Òmnium. Hubiera tomado las mismas decisiones que Cuixart". Para Torra Cuixart está en prisión "por decir 'no pasarán', por libertad de expresión".

En cuanto a la fotografía de este martes en la que Torra saluda a los acusados en la sala del Supremo y Oriol Junqueras le da la espalda, Torra ha criticado las interpretaciones que se han dado, y ha asegurado que justo "media hora después" de la instantánea se abrazó con el exvicepresidente del Govern y líder de ERC. Ha afirmado que la relación con el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, es buena. Ha explicado que en la pausa de la primera jornada del juicio saludó a todos los encausados, también al presidente de ERC, con quien se abrazó y se desearon suerte.