Ribera afea que algunas eléctricas no aprovechen los contadores inteligentes

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lamentado que "no todas" las compañías de distribución eléctrica busquen aprovechar al máximo el potencial de los contadores inteligentes, a pesar del alcance en su instalación. La ministra ha reconocido que España está "por delante" en su instalación, pero no cree que en España hayan "sido capaces de aprovechar todo su potencial". "No estamos utilizándolo tanto como debemos", ha explicado.

"Acceso fácil, inmediato, interoperable, que pueda acceder y compartir cuando quiera para que le ofrezca servicios energéticos innovadores, es un campo en el que queremos explorar. Algunas distribuidoras están esforzándose para dar esa información, no todas", ha dicho durante su intervención en el I Congreso Aelec 'Electrificación y redes', organizado este martes en Madrid.

Mira también Gobierno y CNMC planean arrebatar a las eléctricas el control total de contadores

En este sentido, la ministra considera que estas posibilidades que ofrecen los contadores inteligentes son "un elemento fundamental y clave para avanzar más rápido en esa transición" energética. Según la presidenta de Aelec, Marina Serrano, la instalación de contadores inteligentes alcanza en la actualidad los 28 millones en toda la red eléctrica del país.

Ribera también ha llamado a realizar inversiones en las redes eléctricas y premiar el ahorro y la innovación, y así como a actuar "como facilitadores" en la transición, a mejorar la gestión de la demanda y aumentar la capacidad instalada a través de un incremento del almacenamiento.

La ministra ha expresado su convencimiento en que la transición energética ofrecerá "grandes oportunidades" empresariales, tecnológicas y en el empleo "y permite en el medio y largo plazo pensar en precios asequibles, predecibles y estables de la energía". Destacando al despedirse del auditorio que el cambio climático es "el mayor reto al que la humanidad se haya enfrentado", ha pedido a las empresas ser "actores constructivos".

"Necesitamos actores que piensen más allá de lo que han hecho siempre", ha subrayado, invitando a las compañías eléctricas a "desarrollar nuevos modelos de negocio", mientras que reconocía que "la obligación" de los poderes públicos pasaban por "eliminar barreras artificiales" y "ser cautos".

Tras la intervención de Ribera, las empresas también se han referido a los contadores inteligentes, señalando, como lo ha hecho la directora general de Infraestructuras de EMEA de Naturgy, Rosa María Sanz, que España se encuentra "a la vanguardia a nivel internacional".

En este sentido, ha señalado que otros países, como Reino Unido, Dinamarca o Francia prevén un "despliegue completo" de estos contadores en 2020, cuando España ya lo ha realizado, si bien ha reconocido que "no es suficiente" y se necesita "tecnificar la red" y mejorar sus posibilidades para el consumidor.

"Las redes que tenemos son un caso de éxito", ha elogiado la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, remarcando que el coste por cliente está por debajo de la media comunitaria y los tiempos de interrupción se han reducido a la mitad.

José Casas, director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, ha lamentado que pese al despliegue de contadores se siga "tarificando como se hacía en los años 80", y ha celebrado que ahora se pueda "liberar la potencia contratada" y "optimizar" el uso de la electricidad, por lo que ha apostado por "una estructura de tarifa acorde a estos retos".

"Todo en un entorno de retribución que desde 2011 no ha subido a la distribución, cuando el índice medio es el 9%", ha incidido. Asimismo, ha pedido una regulación "que mire con luces largas" y ha destacado la electrificación "hoy por hoy es la opción"

"La tecnología siempre va por delante de la regulación, pero la regulación manda. Lo que necesitamos es una regulación clara y justa", ha asegurado el presidente y consejero delegado de Viesgo, Miguel Antoñanzas quien, reconociendo que los objetivos "son exigentes", también cree que son "alcanzables".

Casas (Endesa) ha reclamado cambios en los sistemas de retribución y "una reforma estructural de precios de la electricidad" ante la "disrupción tecnológica". "No es justo que al consumidor se le obligue a pagar las primas de las renovables, 1.200 millones de euros por cogeneración, ni que tengan que pagar el déficit que se generó en el pasado como consecuencia de esas primas", ha aseverado.

Por su parte, el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, ha reclamado una reforma fiscal que facilite las inversiones y que sea "base de la transformación sostenible". Por otro lado, también ha incidido en la necesidad de medidas "para evitar todo tipo de especulación" en la instalación de energías renovables, y ha pedido mirar cómo Portugal tiene implantado un modelo de subastas solares "por nudos".

Santamaría (Iberdrola) también ha reconocido que existe "un proceso especulativo en marcha" que, ha insistido "no va en beneficio ni del consumidor ni del inversor", por lo que ha exigido "atacar esta especulación", compartiendo también la opción de las subastas.