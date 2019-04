Rivera tiende la mano a Casado e insiste en gobernar juntos: "No vamos tarde"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mantiene su apuesta por un gobierno de coalición con el Partido Popular y ha instado a su homólogo, Pablo Casado, a creerse que ambos partidos van a ganar las próximas elecciones generales del 28 de abril para poder "enviar a Sánchez y a Torra" a la oposición. Rivera ha emitido un mensaje de ánimo porque, ha incidido, para creérselo "hay que tener fuerza y ganas y no tener mochilas ni prejuicios".

"Ánimo, Pablo. Fuerza. No vamos tarde. No, no, se les puede ganar. Quien tiene fuerza, gana", ha dicho en un desayuno informativo de Europa Press. "Que en vez de pensar que vamos tarde o repartir ministerios, piense en los españoles", ha dicho en referencia al dirigente del PP.

Albert Rivera ha reiterado que no pactará con Pedro Sánchez para que éste sea presidente de nuevo aunque PSOE y Cs sumen escaños suficientes, porque el líder socialista "es parte del problema" del país al haberse apoyado en el independentismo. "Que se apañe Sánchez con sus socios", ha zanjado. "Estamos a muy pocos votos de enviarlo a la oposición y que Torra deje de dirigir España", ha añadido.

El presidente de Ciudadanos ha insistido en que se han terminado las mayorías absolutas y que lo realista es explicar a los electores qué pasará con su voto. El de Cs irá dirigido a un gobierno en coalición con el PP y encabezado por Albert Rivera. "Pretendo dar certidumbre a muchos españoles que tienen miedo a lo que pueda pasar viendo a Sánchez, Iglesias y Torra decidiendo el futuro de España", ha agregado. "Es de emergencia nacional enviar a Torra y a Sánchez a la oposición", ha recalcado.

Rivera ha argumentado que en más de 20 países de Europa se gobierna en coalición y que en España no se puede seguir en la "ficción" de que el bipartidismo PSOE-PP aglutina la mayor parte de los votos, porque entre los dos no suman ni la mitad, ha dicho. Lo importante ahora, en su opinión, no son los cargos, sino formar un gobierno estable, fuerte y constitucional que haga las reformas que no se han llevado a cabo en los últimos diez años y que dé certidumbre a los españoles.

"Habrá que ver si Vox es decisivo"

Preguntado por la posibilidad de que en ese gobierno entre Vox, Rivera ha preferido esperar al resultado que tendrá el partido de Santiago Abascal, a saber si entrará en las Cortes y con cuántos escaños, porque la Ley D'Hont es "muy jodida, con perdón", en referencia a las dificultades para obtener un diputado en muchas provincias. "Habrá que ver si son decisivos, porque igual no lo son", ha apuntado, y ha agregado que será Vox el que tenga que decidir si apoya una investidura de Cs-PP o encabezada por el PSOE, como tuvo que elegir en Andalucía.

Rivera ha puesto a esta comunidad y el gobierno liderado por Juanma Moreno (PP) como ejemplo de lo que puede pasar en España tras el 28A, pero con Ciudadanos al frente del Ejecutivo. "Un gobierno sensato y constitucionalista, que puede hacer las cosas bien en economía", ha concluido.