El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes, antes de arrancar el debate de la Conferencia de Presidentes, la necesidad de trabajar para "nivelar" la "cohesión territorial" y que a la hora de combatir la pandemia del coronavirus y la crisis derivada de esta no haya "Comunidades de primera y de segunda", y que la recuperación sea "inclusiva. Tienen que estar todas al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos merecemos esa igualdad de oportunidades", ha defendido durante la declaración institucional ante los medios de comunicación que ha ofrecido junto a la presidenta de la Rioja, Concha Andreu.

En su intervención, el presidente ha recordado que algunas Comunidades tuvieron que hacer frente a la pandemia con más dificultades y menos oportunidades que otras y, por ello, ha defendido que uno de los objetivos ahora debe ser "nivelar" esa cohesión territorial. "No podemos dejar a nadie atrás, ni a las personas ni a los territorios", ha reivindicado. "Lo mismo que pedimos a Europa para que el mercado único no implicara una quiebra entre ricos y pobres, tenemos que hacer lo propio en el país que no haya Comunidades de primera y de segunda y nivelar con las mismas oportunidades", ha reclamado, antes del debate que abordará el sistema de reparto de los fondos europeos entre las Comunidades.

Una "situación inédita" en cien años

Pedro Sánchez ha afirmado que todo el mundo "es consciente de que en los últimos seis meses se ha vivido una situación inédita" y ahora que el virus "sigue presente", el primero de los objetivos es "salvar vidas y proteger la salud pública". Con este escenario, ha reivindicado la "triple red de seguridad" diseñada por su Ejecutivo para afrontar la salida de la crisis, formada por la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación de Empleo, las coberturas de los parados cuyos contratos temporales habían expirado o las ayudas por cese de actividad a los trabajadores autónomos.

Ha comenzado la XXI Conferencia de Presidentes.

Al margen de discutir sobre el reparto de fondos o la situación sanitaria, Pedro Sánchez ha avanzado que también quiere que esta conferencia sirva para abordar la emergencia climática, las políticas de transición digital -claves para el sector educativo o el mercado laboral "del futuro- o la igualdad de género.

El presidente del Gobierno también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad ante la situación sanitaria que vive el país, ya que considera que el sistema está mejor preparado de lo que lo estaba en el mes de marzo. Momentos antes de dar inicio a la Conferencia de Presidentes que se celebra en San Millán de la Cogolla, Sánchez ha puesto en valor que "España, sus instituciones, sus profesionales sanitarios, las comunidades autónomas y el Gobierno de España" están "mejor preparadas" que en el mes de marzo cuando "no se conocía al virus".

"No teníamos medicamentos, no teníamos EPIs, ni el conocimiento que hoy tenemos del virus", ha reparado. Aunque ha reconocido que los ciudadanos "sienten angustia" ante los nuevos brotes, ha recordado el "esfuerzo enorme de disciplina, resistencia y moral de victoria" con el que la ciudadanía pudo contener el coronavirus.

En todo caso, ha apelado a la responsabilidad individual: "El virus no se transmite por las instituciones, se transmite por personas", ha reparado, tras lo que ha recordado las medidas higiénicas de lavado de manos o la necesidad de mantener la distancia social. "Dentro de poco, nos alegrarán la cara aportando el remedio en forma de vacuna".