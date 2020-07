Sánchez encalla con los 'frugales' y afronta la cumbre sin garantías de éxito.

Cuatro paradas, dos apoyos ya garantizados y dos derrotas. La gira europea de Pedro Sánchez antes de la Cumbre de este viernes y sábado en Bruselas sobre el Fondo de Recuperación no ha conseguido el objetivo inicial de mover las posiciones de los frugales. O los cuatro países más cerrados en su rechazo al diseño y distribución del plan económico contra la crisis del coronavirus lanzado por la Comisión.

Ni Países Bajos ni Suecia han dado su brazo a torcer y Sánchez voló hasta París antes de regresar a Madrid para al menos tener el consuelo del presidente Emmanuel Macron, que sí defiende un fondo de 750.000 millones de euros y su distribución principalmente con transferencias.

Si el holandés Rutte lanzó un dardo público antes de que Sánchez bajase de su coche en La Haya asegurando que España “tiene que encontrar la solución” a su propia crisis y a sus problemas económicos estructurales, al tiempo que reconocía la dificultad de llegar a un acuerdo este fin de semana, el sueco Stefan Lofven fue todavía más claro. “Nos parece problemático el volumen y el equilibrio entre las transferencias y los créditos”, apunto el socialdemócrata sueco para añadir sin pelos en la lengua que “sí, necesitamos un fondo de recuperación, pero debería estará dirigido a las necesidades actuales y basado en préstamos favorables y no en transferencias”.

Igual que de La Haya, Sánchez abandonó el retiro de verano del primer ministro sueco con un portazo a sus reclamaciones que recuerdan a los ‘nein’ del ex ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble, durante los rescates de España o Grecia. El presidente del Gobierno ha perdido sus asaltos en el Mar del Norte y en el Mar Báltico.

“Creo que han sido contactos muy útiles para tender puentes y buscar puntos de encuentro”, asegura una fuente diplomática española, que rechaza que la gira de Sánchez haya terminado en un fracaso, “no lo veo así, no tengo una impresión binariamente negativa ni de que estemos mucho más lejos [sobre el acuerdo] que antes de la gira”.

Desde el gobierno insisten que el presidente Sánchez y su equipo escogieron las paradas en Holanda y Suecia para reunirse con sus primeros ministros a sabiendas de las dificultades que entrañaban. “Me parecen muy bien elegidos los interlocutores”, insiste esta fuente española porque cree que “las plazas fáciles no son únicamente las que uno tiene que visitar”.

Quizás por eso el rechazo esperado en La Haya y Estocolmo a los planteamientos de España sobre el Fondo de Recuperación, el gobierno decidió a última hora la parada en París. La visita sorpresa al presidente galo Emmanuel Macron no estaba prevista y según ha podido saber La Información se decidió el mismo miércoles por la mañana aprovechando el viaje de vuelta a España desde Suecia, para intercambiar posiciones con uno de los principales valedores del Fondo de Recuperación. También por deferencia con el francés ya que el martes Sánchez había estado en Berlín con la canciller Angela Merkel.

Negociaciones entre bambalinas

Aunque no lo reconoce públicamente, Sánchez, igual que los gobernantes de Italia o Francia, sí estaría dispuesto a realizar concesiones en el diseño y la entrega de los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación. De momento, el presidente del Gobierno insiste que “todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo y todos tendremos que hacer renuncias”.

“Nosotros no vamos a ceder, no tenemos por qué”, rechaza la fuente del Gobierno, “hay un amplísimo apoyo al volumen mínimo de esta propuesta”. Si el primer ministro sueco Lofven insistió que el Fondo debe entregarse a los 27 mediante préstamos a devolver, desde el ejecutivo señalan que tampoco “hay motivo alguno por el que podamos renunciar a los préstamos, porque nos pueden venir también muy bien”.

España, Italia, Francia y Alemania saben que la propuesta original de la Comisión, con dos tercios en transferencias y un tercio en préstamos, sufrirá cambios pero que tanto una ayuda como la otra tienen su encaje a la hora de desarrollar programas públicos de inversión para la transición digital y ecológica o al ofrecer financiación a las empresas.

Y es que en el Fondo de Recuperación hay mucho de economía, encaje financiero y sostenibilidad de las cuentas públicas de los Estados miembros y la propia UE, no sólo política. Los cuatro frugales, como también Alemania, se juegan un aumento de sus contribuciones a las arcas comunitarias y el trasvase de fondos europeos desde proyectos que les beneficiaban a otros donde podrían no ver tantos recursos.

El Gobierno lo sabe. Quizás por eso, durante toda esta gira, Sánchez se ha acompañado de Manuel de la Rocha, el jefe de la Oficina Económica de Moncloa y principal responsable del plan contra la crisis de la Gran Reclusión enviado por el ejecutivo español a Bruselas a finales de abril. Ese plan pedía la movilización de 1 a 1,5 billones de euros en toda la UE en un “nuevo Fondo de Recuperación Económica que debería ser establecido basado en transferencias a los Estados miembros”. España apostaba porque se financiase con “deuda perpetua de la UE, respaldada por mecanismos legales existentes para financiar el presupuesto de la UE”.

Este 'non paper', propuesta no oficial con las que se trasladan posturas a Bruselas, fue la base de la realizada ante la opinión pública por la canciller Merkel y el presidente Macron y desarrollada posteriormente por la Comisión Europea en el actual fondo ‘Eu Next Generation”.

Perdidos los asaltos de La Haya y Estocolmo, falta saber si Madrid, Roma, París y Berlín besarán de nuevo la lona este viernes y sábado en la Cumbre Europea de Bruselas. Desde la capital belga ya se cuenta con que habrá que celebrar más cumbres para desbloquear la situación, incluso en julio.