Sánchez gira en 24 horas y anuncia el envío directo de armamento a Ucrania

Giro de guion en apenas 24 horas. Si este martes la portavoz Isabel Rodríguez aseguraba tras la reunión del Consejo de Ministros que España enviaría armas a Ucrania dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, este miércoles, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha anunciado que entregará material militar ofensivo directamente a la resistencia ucraniana.

En este sentido el presidente del Gobierno ha detallado que se van a destinar 500 millones de euros, de los cuales 450 millones podrán destinarse a armas de combate y los 50 millones restantes a material defensivo. Sánchez ha justificado esta decisión ante los grupos que han puesto en cuestión las acciones coordinadas a nivel europeo, en referencia al envío conjunto de armamento a través del fondo en el que España es el cuarto donante.

Aunque Sánchez ha insistido ante el Parlamento en que la respuesta adecuada ante una amenaza de este calibre debe ser la coordinada a nivel europeo, este miércoles se ha sumado a la mayoría de países de la UE que han optado por enviar armas de manera independiente y directa a Ucrania para que pueda defenderse ante la invasión de las tropas de Vladimir Putin.

No era la opción preferida de Unidas Podemos. Sin embargo, tras un intenso debate en el seno del Gobierno, el presidente ha optado por le envío directo de material militar ofensivo. Este martes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avanzaba a través de Twitter que "Europa permanece unida frente a la invasión de Putin. Es momento de proteger inequívocamente al pueblo ucraniano. En medio de la incertidumbre, la ciudadanía exige a las instituciones una respuesta clara y solidaria. En eso estaré". Y reconocía que "no son decisiones fáciles, pero el Gobierno está actuando con determinación para defender la paz tras este injusto ataque".

No obstante, los ministros de Unidas Podemos que ocupaban este miércoles la bancada del Gobierno se han abstenido de aplaudir cuando el presidente del Gobierno ha comunicado el envío de armas para la defensa de Ucrania frente al ataque del ejército ruso de Vladimir Putin. La decisión de Sánchez ha vuelto a generar una grieta en las relaci0nes con sus socios en el Ejecutivo, que no comparten el posicionamiento del PSOE aunque finalmente no han hecho del asunto un caso de enfrentamiento público.

El Congreso ha sido hoy testigo y partícipe del homenaje de la Cámara Baja al homenaje con un largo aplauso al número dos de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matiuschenko, que ha acudido al pleno como invitado para seguir la comparecencia del presidente del Gobierno. El propio Sánchez se ha dirigido a Matiuschenko, para expresarle el "dolor del pueblo español por la pérdida de vidas humanas". A continuación, Matiuschenko ha recibido un largo aplauso de todos los diputados, puestos en pie.