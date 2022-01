Sánchez advierte que gripalizar la Covid no se producirá "de un día para otro". 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que si bien se está comenzado a preparar la gestión de la pandemia de coronavirus como una enfermedad endémica, esto no va a ocurrir "de un día para otro" y que se hará "con todo el rigor científico" y en cooperación con la Unión Europea. Sánchez, que el pasado lunes informó de que el Ejecutivo lleva semanas trabajando en un plan para tratar el coronavirus como la gripe común, se ha referido a esa planificación en la clausura del Spain Investors Day, celebrado en Madrid.

El jefe del Ejecutivo, que ha considerado "un éxito de país" el proceso de vacunación, ha recalcado que eso ha permitido que haya una situación muy distinta a la de hace un año. En consecuencia ha señalado que "con todo el rigor científico, desde la máxima cooperación a nivel europeo y con el obligado deber de los gobiernos de anticipar las fases de esta emergencia sanitaria, debemos empezar a diseñar ese puente que nos permita, cuando se pueda, desde el punto de vista científico, transitar en la gestión de esta pandemia hacia una enfermedad endémica", ha señalado.

A renglón seguido ha precisado que eso no ocurrirá "de un día para otro. No va a ser inmediato -ha recalcado- pero ese momento llegará y lo que tenemos que hacer los gobiernos es anticipar ese trabajo y diseñar ese futuro". El presidente del Gobierno ha considerado que los datos de los últimos días están apuntando a "una cierta y progresiva estabilización de los contagios". Además, ha destacado hitos de la vacunación en España como que el 92,5% de la población mayor de 12 años tenga la pauta completa, que casi el 60% ha recibido la dosis de refuerzo y que el 37% de niños menores de once años tengan ya al menos una dosis.