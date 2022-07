Sánchez obvia al PSOE valenciano en el nuevo Ferraz a meses de reelegir a Puig.

Ayer fue un día de grandes anuncios en Ferraz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remodeló la cúpula del partido días antes del Comité Federal, que tendrá lugar este sábado. Los nuevos nombres -que suman una dilatada experiencia- han sido bien recibidos por la opinión pública. Sin embargo, los cambios no han logrado complacer a los socialistas valencianos, que vuelven a quedarse sin una cuota en el nuevo Ferraz, perdiendo su influencia a pocos meses de que se celebren unas elecciones.

Un escenario que se da justo cuando el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, no atraviesa sus mejores momentos. Así, y tras el escándalo de su exvicepresidenta Mónica Oltra -que se encuentra sumida en un presunto caso por encubrir el abuso a una menor-, las aspiraciones de reelección se han puesto cuesta arriba. Además, y para más inri, algunas encuestas ya han aireado la posibilidad de que la derecha -PP y Vox- sume mayoría absoluta.

En medio de este escenario, Sánchez premia a los socialistas andaluces, con la elección de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los socialistas aragoneses, con el nombramiento de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y a los socialistas vascos, al designar como nuevo altavoz del partido en el Congreso a Patxi López. Además, no se ha olvidado de hacer un guiño al PSC y a los socialistas asturianos tras incorporar en la Ejecutiva Federal al ministro de Cultura, Miquel Iceta y al alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Aunque el presidente ha lanzado un pequeño gesto a Puig, visitando Morella (en pleno corazón de Castellón), y donde ha mostrado una buena relación entre ambos, lejos queda aquel PSOE que contaba con el valenciano José Luis Ábalos como número tres del partido (en el puesto de secretario de organización) que permitía a los valencianos tener una cuota importante dentro de la dirección del PSOE a nivel nacional. Ahora, los dos únicos integrantes procedentes de esta comunidad en el la Comisión Ejecutiva Federal son Arcadi España, Amparo Marco y Diana Morant. Tres de treinta y cuatro.

Fuentes del PSOE valenciano (PSPV) tratan de restarle importancia al escenario. "De los tres salientes ninguno era de la federación valenciana. Nosotros no esperábamos que los nuevos integrantes fuesen de Valencia. No le damos trascendencia. Es verdad que con Ábalos perdimos poder, pero eso fue hace ya mucho tiempo". Así, desde el PSPV prefieren pasar página y no entrometerse en los planes de Sánchez. "Ahora mismo en lo que estamos es en la realidad económica y social y en poner el partido político en marcha de cara a lo que viene el próximo año".

Feijóo nada más aterrizar en Génova no dudó en hacerle un guiño a esta tierra ratificando a la alicantina Macarena Montesinos

Una situación que contrasta con el PP de Feijóo. El gallego es consciente de que la Comunidad Valenciana es clave para su desembarco en La Moncloa. Un territorio que hasta hace no mucho era uno de los grandes feudos de los populares, pero que no han vuelto a recuperar desde que Puig se hizo con el 'bastón de mando' en 2015. Así, Feijóo nada más aterrizar en Génova no dudó en hacerle un guiño a esta tierra ratificando a la alicantina Macarena Montesinos como portavoz adjunta en el Congreso y, además, nombrándola como coordinadora de las comisiones.

El líder de los populares, además, no dudó en arremeter contra los nuevos cambios impulsados por Sánchez. "Viven en una permanente crisis y se dedica a remodelar tanto el Gobierno como las instituciones del Estado o el PSOE cuando lo que hacen no les gusta. Es muy difícil que un Gobierno afronte una crisis económica cuando el Ejecutivo y el partido están en crisis", ha apuntado. Curiosamente, Feijóo se encuentra estos días en la Comunidad Valenciana apoyando a su futuro candidato Carlos Mazón y codeándose con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Las próximas elecciones autonómicas se acercan. Será el último termómetro para calibrar el futuro resultado de las elecciones generales. Tras los comicios sufridos en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía, Sánchez necesita dar un impulso al partido para reactivar unas siglas desgastadas tras cuatro años de gobierno donde los socialistas -junto con sus socios de Unidas Podemos- han sufrido una pandemia y una guerra en Europa que han dejado la economía a las puertas de una recesión.