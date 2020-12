Sanidad anuncia que mantendrá un registro de quienes rechacen la vacuna

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este lunes que el plan de vacunación prevé que se cite a los ciudadanos y que quien rechace la vacuna entrará en un registro que se compartirá con otros socios europeos: "Quedará consignado, pero no es un documento para hacer público", ha dicho.

"Lo que les pedimos es que, cuando se les cite, acudan", ha enfatizado Illa en una entrevista en La Sexta, en la que ha insistido en que las vacunas se irán administrando siguiendo escrupulosamente los objetivos fijados en el plan de vacunación. El titular de Sanidad ha reconocido una tendencia al alza en los contagios en las últimas semanas y ha admitido que ese "incremento gradual" de casos "preocupa mucho".

También ha pronosticado que habrá mutaciones que pueden aumentar la transmisibilidad, pero frente a todos esos "altibajos" ha expuesto la estrategia actual, que, a su juicio, "funciona, pero sin bajar la guardia". Sobre la nueva variante británica del coronavirus, que ya está en España, Illa ha reconocido que existe "preocupación", pero ha subrayado que se trata de una cepa que ya estaba secuenciada en septiembre y, de momento, los casos detectados en Madrid y Andalucía, son personas con síntomas leves.

Respecto a las medidas de restricción con el Reino Unido, Illa ha dicho que mantendrán las que hay en marcha por ser las "adecuadas", si bien no ha descartado implantar otras adicionales si hacen falta. El ministro también ha valorado el proceso de vacunación iniciado el domingo. Ha reconocido que fue un "momento especial", en el que ha subrayado "el trabajo hecho" y el "esfuerzo combinado entre la ciencia y la industria", pero también se ha referido "a todas las personas que hubieran deseado tener esta vacuna antes, y no pudieron".

Illa ha asegurado que sin la dimensión europea, este proceso no hubiera sido posible. Además, el ministro ha insistido en que, en torno al verano, España y Europa estarán "en una fase de inmunización muy relevante, que permitirá hacer muchas cosas que ahora no se pueden hacer". "La previsión es que el 9 de mayo estemos en condiciones de poner fin al estado de alarma", ha añadido, al tiempo que se ha mostrado convencido de que una tercera ola no llevará a un nuevo confinamiento.