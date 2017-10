Santamaría recuerda a Puigdemont que tiene hasta el jueves para rectificar

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido en Moncloa para valorar la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Ejecutivo sobre si había declarado o no la independencia. El president ha respondido por carta sin aclarar si esa independencia se produjo y ha ofrecido un margen de "dos meses" para dialogar y negociar una salida política al conflicto y le ha propuesto concretar "lo antes posible" una reunión para "explorar los primeros acuerdos".



Santamaría ha informado de que el presidente del Gobierno ha respondido a la carta con otra misiva. "El Gobierno lamenta que Puigdemont haya decidido no contestar al requerimiento. Creo que no era muy difícil decir sí o no", ha comentado.



Por ello, ha explicado que como el president ha eludido la respuesta, entra en marcha la segunda fase del requerimiento, que concluirá el jueves a las 10:00, "en que entendemos que debe revocar esa declaración si sigue insistiendo en no contestar". "El artículo 155 no es para suspender el autogobierno, sino para reestablecer la legalidad y el ejercicio de la autonomía de acuerdo con la Constitución y el Estatut", ha remachado.



Para la vicepresidenta, el "el diálogo no se exige, se practica". "No se puede hacer un llamamiento al diálogo cuando no se quiere hacer los mismo con la oposición al Parlament de Cataluña", ha insistido, a la vez que ha considerado que la situación solo favorece a quienes quieren imponer "un proyecto radical y empobrecedor".



"El Gobierno invita al señor Puigdemont a debatir en el Congreso de los Diputados. Tiene la oportunidad de ser claro y de volver a la legalidad. Nadie le niega el diálogo, pero debe hacerse dentro de la ley. Nadie ha tenido tan fácil la respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución", ha reiterado.