Sesión de control | Marlaska insiste: "Rodríguez no entró en zona Schengen"

Suma y sigue en el 'caso' Delcy Rodríguez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el primero en abrir la 'caja de Pandora' en la primera sesión de control al Gobierno de coalición, al preguntar directamente al presidente del Ejecutivo sobre la polémica visita de la vicepresidenta venezolana, cuestión a la que Pedro Sánchez ha respondido tajante: "Lo que hizo Ábalos es evitar una crisis diplomática con Venezuela". Y es que el 'caso Delcy' aún no ha abandonado al titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a pesar de los esfuerzos de Borrell desde Europa y Laya desde Exteriores han tratado de 'rebajar' la presión.

"La vicepresidenta del Gobierno venezolana no entró en espacio Schengen", ha zanjado el ministro del Interior Grande-Marlaska ante las preguntas de la diputada 'popular' Ana Belén Vázquez, quien le ha acusado de "subordinar a la Policía Nacional" al ministro Ábalos y "propiciar que los agentes no cumplieran con su deber", declaraciones frente a las que Marlaska ha vuelto a incidir en que la líder venezolana no entró en dicho espacio: "Rodríguez tenía la prohibición de entrada, ustedes confunden prohibición de entrada con órdenes de detención europea e internacional... pero para eso hay que estudiar un poquito más".

El incidente, con el aeropuerto de Barjas como escenario, se produjo hace ya más de quince días, pero el polémico encuentro ha sido el motivo que los principales grupos de la oposición han aludido para comenzar su función de control. El presidente de Vox ha increpado al presidente: "Si la orden la dio usted, dimita, si Ábalos decidió por su cuenta, mejor que se vaya... y si la orden la dio Maduro mejor que se vayan todos". A lo que Sánchez ha respondido: "Ustedes se hacen pasar por amigos de Venezuela... pero les importa lo mismo que España, es decir, nada".

Aunque todo apuntaba a que fuera Pablo Casado quien abriera la cuestión, sobre el desembarco de la líder venezolana, este se ha limitado a preguntar al presidente sobre el Estado de Derecho, concretamente, sobre la propuesta para que la exministra Dolores Delgado sea fiscal general del Estado.

El duelo Ábalos-Álvarez de Toledo anticipa una subida del volumen, y quizá del tono, del debate. Habrá más ministros que tengan que explicar qué sucedió en el aeropuerto madrileño, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Otro de los duelos parlamentarios más interesantes de la jornada lo protagonizarán el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.