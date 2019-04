Díaz arremete contra el Gobierno andaluz por "llorón" para movilizar a la izquierda

Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, se encuentra metida de lleno en la precampaña electoral y ha arremetido contra el gobierno andaluz, al que ha calificado de "llorón, incapaz e irresponsable", para movilizar el voto de la izquierda. Con el objetivo de recuperar el voto perdido durante las elecciones andaluzas para las generales del próximo 28 de abril, ha puesto como ejemplo la situación de su comunidad autónoma, donde, según ha asegurado, "la situación de desgobierno es brutal".

Durante una entrevista en RNE, la expresidenta andaluza ha pedido la movilización del voto de la izquierda porque, según ha dicho, "cuando la izquierda no va a votar, la derecha vuelve a gobernar". Y, en ese sentido, se ha referido al Gobierno de la Junta de Andalucía, formado por PP y Ciudadanos y con el apoyo de Vox, quien ha acabado "aflorando por algún sitio".

Díaz ha acusado al gobierno andaluz de "llorón e incapaz" porque "han tenido tiempo para diseñar un proyecto para Andalucía y solo se quejan del pasado". Pero también les ha señalado como "irresponsables" de poner en peligro la imagen de la comunidad respecto a la inversión exterior. Al respecto, ha defendido la herencia que dejó su Gobierno, "los últimos datos de marzo sobre empleo también son herencia recibida", ha indicado, y ha asegurado que el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, "tiene una factoría de mentiras en todos los consejos de gobierno".

Preguntada por los posibles pactos, Susana Díaz ha destacado que le gustan "los gobiernos en solitario" y "tenemos que aspirar a tener mayoría sólida". En ese sentido, no ha querido mostrar sus preferencias sobre posibles socios de gobierno, aunque sí se ha pronunciado sobre el veto de Ciudadanos al PSOE. Cs "fue un buen socio de gobierno cuando quiso", ha asegurado, pero cree que el problema se da "cuando Rivera entra en estado de nervios", "no he entendido el viraje de Rivera a la derecha", ha añadido.

Acuerdos con los independentistas

Ante la posibilidad de reeditar el apoyo de la moción de censura para un nuevo gobierno y los votos clave de los independentistas para la aprobación de los últimos reales decretos, Díaz ha criticado que "se produzcan bloqueos en instituciones que den importancia a partidos que no deberían tenerla". Considera "lamentable" que "con tal de provocar el bloqueo se le entregue la llave a estos partidos".

Al respecto, ha defendido que "no ha habido pacto con los independentistas" durante el mandato de Pedro Sánchez, "no ha habido presupuestos porque no se ha cedido a Torra ni al señor de Waterloo", ha añadido. Por ello, ha instado a evitar a "esta política de remate corto y de políticos de poca altura".

Situación interna del partido

En relación a Ciudadanos, Díaz también ha señalado que le "duele" el reciente fichaje de la exsocialista Soraya Rodríguez, quien la apoyó durante las primarias del partido que perdió la andaluza. "A mí este tipo de fichajes no me gustan", ha dicho, aunque también ha puesto el foco en quien "se dedica a hacer este tipo de fichajes", cuya actitud, ha señalado, "deja mucho que desear".

Las discrepancias entre la dirección general del PSOE y la dirección andaluza por la imposición de las listas en Andalucía parecen aparcadas, al menos durante la campaña. Díaz se ha mostrado convencida de que "la dirección general siempre respalda a sus líderes por la legitimidad de la militancia"