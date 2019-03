Las discrepancias en el PSOE continúan: Ferraz impone sus listas en Andalucía

Las diferencias de parecer entre la dirección central del PSOE y la dirección socialista en Andalucía continúan. El último capítulo lo han protagonizado este jueves las listas andaluzas para las elecciones generales del 28 abril, listas que han confeccionado desde Ferraz. A pesar de que PSOE-A asegura que acatará con los nombramientos que ha realizado Comité Federal del PSOE, el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, ha criticado que desde el órgano encargado de los nombramientos no se hayan "justificado" o "razonado" algunos de cambios "sustanciales" que se han llevado a cabo. José Luis Ábalos ha negado que los nuevos nombres supongan un ajuste de cuentas con Susana Díaz.

Cornejo, 'número dos' del PSOE-A, ha comunicado este jueves en rueda de prensa que él no conocía algunos de los nombramientos que ha impuesto el Comité Federal en las listas andaluzas para el Congreso y el Senado. "Hubo nombres que yo no sabía quiénes eran", ha apuntado Cornejo, a pesar de que no ha querido desvelar cuáles eran esos nombres.

Las listas para los comicios del 28 de abril que se anunciaron el pasado fin de semana tienen, según el secretario de Organización andaluz, unos cambios "sustanciales", que no han sido ni "razonados" ni "justificados" por la dirección federal, al igual que no se convocó a la Comisión Federal de Listas a los secretarios provinciales de las circunscripciones afectadas para darles cuenta de los mismos, cuando las normas internas del partido establecen que deberá ser así.

Cornejo ha apuntado que él no va a entrar a valorar"si ha habido o no vulneración". Además, ha dicho le hubiera gustado que hubiese habido realmente un "equilibrio" entre lo que dijeron los militantes en las asambleas y lo que quería la dirección federal del partido, sobre todo, porque algunos de los nuevos nombres que se han metido en puestos de salida, por decisión de los órganos federales, ni siquiera habían sido propuestos por nadie en las asambleas. No obstante, el ´número dos' andaluz también ha querido decir que estas listas "son de todos los socialistas" y ahora lo que toca es "dejarse" la piel para que el partido unos buenos resultados en las elecciones generales.

Por su parte, José Luis Ábalos ha negado que los nombramientos del Comité Federal, que ha dejado fuera de las listas a varios afines a Susana Díaz, sean un ajuste de cuentas con los socialistas andaluces. El secretario de Organización del PSOE ha defendido este jueves en rueda de prensa que los nuevos nombres responden a una cuestión que el Comité Federal llevaba tiempo avisando: incluir a los "protagonistas" de la acción del gobierno de Pedro Sánchez.

Ábalos ha recalcado la legitimidad que posee la dirección para formar unos grupos parlamentarios a su medida en el Congreso y el Senado, al igual que le permitió hacer a Susana Díaz en las listas de los comicios andaluces del 2 de diciembre, en los que no intervino Ferraz. El también ministro de Fomento, ha presumido del porcentaje de renovación que presentan las listas del PSOE para las próximas citas electorales y que ha cifrado en el 57% en el caso de los cabeza de listas al Congreso de los Diputados y al 80% en el caso del Senado.