El sustituto de Marta Martín: López Bas ocupará su escaño en el Congreso con Cs

Ciudadanos ya ha ocupado la baja que ha dejado esta mañana la ex diputada Marta Martín. El sustituto es el abogado Juan Ignacio López Bas que se incorporará a Ciudadanos en el Congreso de los Diputados como diputado por Alicante, según ha confirmado el coordinador provincial de la formación, Javier Gutiérrez, a Europa Press. López Bas ocupa el número 2 en la lista al Congreso por Alicante y asumirá el escaño que ha dejado este jueves Marta Martín, quien en un tuit ha anunciado que renuncia a su acta y en el que señalaba que ha sido un "honor" hacer su trabajo en estos años.

Natural de Orihuela, López Bas ocupa actualmente el puesto de asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la localidad. Es exdiputado de la XIII Legislatura por Alicante con Ciudadanos y también exconcejal en el municipio por parte de la formación 'naranja'. Él mismo ha publicado un tuit en el que ha confirmado su incorporación al Congreso, lo que ha calificado como "un honor". "Es un honor formar parte del grupo de Ciudadanos en el Congreso junto a personas valientes y comprometidas. Me incorporo con ilusión para defender este proyecto desde la sede de la soberanía nacional", ha señalado.

Asimismo, ha apostillado en el mismo mensaje que "el centro político es más necesario que nunca en España". De esta forma, el grupo de Inés Arrimadas en la Cámara Baja continuará con nueve diputados, tras la marcha el pasado miércoles de Pablo Cambrone al grupo Mixto. Al respecto, Gutiérrez ha dado la "bienvenida" a López Bas y ha mostrado su "seguridad" de que "hará un gran papel en defensa de Alicante y la Comunitat Valenciana". "Es una persona que conoce muy bien su comarca, su partido y tiene un claro ideario de centro", ha señalado Gutiérrez.

Esta situación es debido a que la diputada de Ciudadanos Marta Martín ha anunciado este jueves que renuncia a su acta en el Congreso y ha dicho que espera que los que se quedan en la formación naranja cumplan en "compromiso" que le han trasladado de que ese escaño "no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción". La diputada por Alicante ha escrito un tuit en el que ha realizado el anuncio sobre que acaba de presentar su renuncia y en el que señala que ha sido un "honor" hacer su trabajo en estos años.

"Acabo de presentar mi renuncia al acta. Yo cumplo mis compromisos y espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado. Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción. Ha sido un honor hacer mi trabajo estos años", ha indicado en el mensaje. Momentos antes de hacer oficial su renuncia, Martín había escrito: "Estoy a la espera de la respuesta de mi partido para tomar una decisión. Lo que es seguro es que haré lo que considero más ético acorde con mi compromiso de servicio". Al mismo tiempo que ha añadido "se puede perder un acta, un partido, pero no la dignidad ni la salud".