Toni Cantó, el actor que quiso ser el azote más mediático contra la izquierda. 

Toni Cantó, quien en los últimos dos años ha sabido aprovechar su tirón mediático para convertirse en azote sin cuartel contra la izquierda, descubrió su vocación política cuando triunfaba como actor, una carrera a la que tiene intención de volver tras su desencanto con la dirección actual de Ciudadanos. Cantó ha anunciado este lunes que deja la ejecutiva de Inés Arrimadas y sus cargos, así como su acta de diputado en Les Corts Valencianes, "triste" y "cabreado" por el rumbo que ha tomado el partido, especialmente tras conocerse la moción de censura en Murcia.

Dirigente autonómico de Ciudadanos y síndic (portavoz) en Les Corts, Cantó estaba esperando que se convocara la Ejecutiva del partido, que se ha celebrado este lunes, para poder expresar su opinión sobre esta cuestión y las consecuencias que ha tenido en Madrid, aunque en redes sociales y en su última intervención en la cámara valenciana ya dejó clara su posición.

"Como decía Pío Cabanillas, ¡cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!", afirmaba el jueves pasado en la última sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, en referencia a la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid, donde "hasta ahora" cogobernaba Ciudadanos con el PP. Y es que Cantó, quien practica yoga para trabajar el equilibrio y la paciencia, es de esas personas que no se esconde y, cuando ve un charco donde meterse, no solo lo hace sino que lo pisotea.

Así lo refleja con sus mensajes en la red social Twitter, donde tiene 358.000 seguidores y en la que ha generado numerosas polémicas desde su etapa en UPyD, el partido que abandonó tras hacer como este lunes, cargar sin compasión contra la dirección. "Yo soy así, es mi carácter. No me escondo y no he venido a la política para hacer amigos o para hacer esa especie de discurso políticamente correcto. Para eso no me meto en política", aseguraba en una entrevista con EFE.

Hoy he pedido la dimisión de Inés Arrimadas y su núcleo duro.



También que se retire la moción de Murcia y presentarnos junto al PP en la Comunidad de Madrid.



Por último, un recuerdo a alguien especial: Albert Rivera. pic.twitter.com/TQet1G2qeW — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 15, 2021

Nacido en Valencia en 1965, Cantó comenzó su andadura profesional trabajando como modelo y presentador, hasta que en 1998 le llegó el éxito como actor con la serie "Querido maestro", a la que siguió "Siete vidas", en 1999, así como otras producciones en televisión, cine y teatro. Sin embargo, a principios de los años 2000 empezó a sentir inquietudes políticas y en 2006 comenzó a militar en Ciutadans -el germen del actual Ciudadanos-, aunque para las elecciones municipales de 2007 figuró en las listas de Vecinos por Torrelodones, el pueblo madrileño donde residía.

En 2008 se afilió a Unión Progreso y Democracia (UPyD), donde fue elegido diputado por Valencia en las elecciones generales de 2011, aunque en 2015 se dio de baja del partido y se integró en el ya rebautizado Ciudadanos de la mano del entonces presidente, Albert Rivera, donde fue cabeza de lista por Valencia en las elecciones de 2015 y 2016. Cantó dio el salto a la política autonómica en 2019 al encabezar la candidatura de este partido a la presidencia de la Generalitat; logró 18 escaños (5 más que en la anterior legislatura) y desde entonces ejercía como síndic (portavoz) de la formación en Les Corts Valencianes.

Allí se disputaba con Isabel Bonig el papel de líder de la oposición y protagonizaba encendidos debates a cuenta de la corrupción, la falta de transparencia, el uso del valenciano y los efectos de la pandemia en el tejido social y empresarial de la Comunitat Valenciana. También medía mucho su presencia en actos de su partido para presentar iniciativas parlamentarias: si había que anunciar una propuesta de ayudas a las peluquerías, se cortaba el pelo en la suya mientras hacía declaraciones a los medios.

El pasado mes de diciembre llegó a pactar con el PSPV para abstenerse en la votación de los presupuestos de la Generalitat para 2021, después de una serie de encuentros personales con Ximo Puig que fueron criticados por los socios de gobierno de los socialistas en el Consell, tanto Compromís como Unides Podem. Y era, además, coordinador de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, aunque este lunes ha anunciado que dimite de sus cargos, después de pedir la dimisión de Inés Arrimadas y toda la dirección de su formación por entender que "no han asumido sus responsabilidades".

Todavía se desconoce si Toni Cantó abandonará también la formación ya que solo ha señalado que va a telefonear cuanto antes a su representante para retomar su carrera como actor, lo que podría llevarle a dejar la política tras catorce años dedicado a ella.