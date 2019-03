Trapote y el 1 de octubre: se recurrió al 'plan B' ante la inacción de los Mossos

El primero de los testigos de la jornada de este jueves del juicio al procés que se celebra en el Tribunal Supremo, el jefe superior de la Policía en Cataluña, Sebastián Trapote, ha detallado las primeras horas del 1 de octubre. Ante la inacción de los Mossos en los colegios electorales, que debían mantener asegurados durante el referéndum, el coordinador del operativo policial, Diego Pérez de los Cobos, ordenó a Trapote poner en marcha el "Plan B" y "sustituir" a la policía autonómica.

"A primera hora, sobre las 7.00-7.15 del 1 de octubre, llamo al coordinador [Pérez de los Cobos] y le informo de los datos que poseo y que me cuentan los funcionarios desplazados a los centros de votación" asegura Trapote. Pérez de los Cobos "me dice que me llama en un momento, que va a hablar con el secretario de Estado de Seguridad", añade.

En una segunda llamada, Cobos le transmite a Trapote la existencia de "dos planes, el A y el B". El 'Plan A', trataba de dar "apoyo" a la policía autonómica, mientras que el 'Plan B', consistía en "sustituirlos [a los Mossos] y hacer nosotros la intervención", ha detallado Trapote. "A partir de aquel momento pusimos en marcha el Plan B".

Según el plan de actuación emitido por la Fiscalía los días previos, la Policía Nacional solo actuaría para "auxiliar" a la policía autonómica durante la jornada del 1 de octubre, aunque también se incluía la petición de tener a las unidades de la Policía Nacional en reserva "por si en un momento determinado había que actuar ante hechos concretos", ha asegurado Trapote. Esos "hechos concretos" que llevarían a la intervención de los cuerpos nacionales incluía una posible "inacción" de los Mossos o el despliegue de un "dispositivo inadecuado" que no asegurase la clausura los colegios electorales.

Según Sebastián Trapote, si se daba una de estas actuaciones, la Fiscalía ordenaría "la sustitución de policía autonómica" por la Policía Nacional. Y así sucedió. Los Mossos desplegaron "un dispositivo enfocado a salvaguardar la seguridad colectiva. Es imposible que con esos efectivos y ese dispositivo pudieran hacer ningún tipo de intervención dentro de un colegio", ha asegurado Trapote.