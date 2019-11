Villacís: "Preguntaré a Ortega Smith que quién tiene más papeletas de ser violado"

Los actos del Ayuntamiento de Madrid por el Día contra la violencia machista se han desarrollado entre numerosos momentos de tensión. Todo ha empezado con un discurso del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, cuya postura contra la ley de Violencia de Género ha provocado el rechazo de la hermana de una mujer asesinada y la salida del auditorio de varias mujeres. A esto le ha seguido un discurso del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para rechazar las palabras del representante de Vox. Pero la más dura con Ortega Smith ha sido Begoña Villacís. La vicealcaldesa ha asegurado que cuando tenga delante al líder municipal de Vox va a preguntarle que "quién tiene más papeletas de ser violado, si él o yo".

La jefa de filas de Ciudadanos en Madrid ha reaccionado así al rechazo de Vox a la legislación estatal sobre violencia machista, algo que según ella supone "negar cuestiones tan básicas". "Ha acudido a un acto en el que tenía delante a mujeres maltratadas para negar la mayor", ha dicho Villacís, que ha añadido que también le preguntaría "que quién tiene más posibilidad de sufrir acoso sexual". "Nadie está a favor de las violencias. Pero que existe violencia machista es un hecho. Y que a nosotras nos violan y nos agreden más es un hecho. A estas alturas nadie debería empezar a cuestionar estos hechos", ha añadido la vicealcaldesa.

Esta reacción de la 'número 2' del consistorio madrileño responde a lo ocurrido durante los actos para denunciar la violencia machista. Un evento en el que Ortega Smith ha insistido en rechazar la legislación vigente, asegurando que su grupo rechaza tanto los asesinatos de hombres como los de mujeres. Además, ha cuestionado el acuerdo del resto de grupos del Ayuntamiento para mostrar su respaldo a esta fecha, que busca la eliminación de las agresiones y los asesinatos contra las mujeres.

El discurso del portavoz de Vox ha sido interrumpido por varias mujeres presentes en la sala, que le han abucheado por sus palabras y finalmente han abandonado el auditorio. A lo que ha seguido un reproche directo de una víctima de violencia de género en silla de ruedas, llamada Nadia Otmani, que recibió tres disparos cuando intentaba defender a su hermana de la pareja de esta. Otmani le ha dicho a Ortega Smith que "con la violencia contra las mujeres no se hace política". Éste no ha respondido y ha optado por no mirarla mientras era increpado.

La retahíla de reproches al líder municipal del partido de extrema derecha la ha continuado el alcalde. Almeida ha "retado en público" a que le diga "cuál de esas 21 medidas no estén justificadas", en referencia al acuerdo de los grupos por esta conmemoración. "Siento aún más profundamente que, como hicisteis con un minuto de silencio por una persona que había sido asesinada delante de sus dos hijos, vengáis hoy aquí a reventar un acto como este", ha añadido el primer edil. Según Almeida, que ha reivindicado que la ley y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género han evitado asesinatos y agresiones, lo que ha hecho Vox "es no política, es politiquería".