Voto en blanco, voto nulo y abstención: en qué se diferencian y a quién benefician

Este sábado, 10 de noviembre, más de 46 millones de españoles están llamados a las urnas para celebrar lo que serán las cuartas elecciones en cuatro años. Las del 28 de abril, las cifras de participación fueron de récord, algo que es difícil que se repita este domingo, ya que puede vislumbrarse el mismo escenario de la repetición electoral de hace tres años.

Por ello, una opción plausible para muchos puede que sea votar en blanco, nulo o abstenerse. Lo que es importante matizar es que no todos son lo mismo y que existen diferencias significativas entre los tres.

Voto nulo, qué es y a quién beneficia

Se considera voto nulo cuando dentro del sobre hay algún objeto o símbolo 'de más'. Es decir, cuando por ejemplo el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas, si las dos son de la misma, se considera un voto válido, cuando sólo tiene una pero está marcada más de una vez o cuando en el sobre hay algún objeto o frase que no debería estar ahí.

El voto nulo se considera un voto 'gamberro' y casi siempre es voluntario. Estos votos se consideran como voto emitido no válido y no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie.

Voto en blanco, qué es y a quién beneficia

El voto blanco, por su parte, se da cuando dentro del sobre no hay nada. Es decir, una persona ha ido hasta el colegio electoral y en su sobre no ha metido ninguna papeleta. Según la actual ley electoral española, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños.

Es aquí cuando entra en juego la ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español. Conforme a éste, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos válidos emitidos, por lo que al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Para entender esto, es mejor utilizar un ejemplo: en una circunscripción imaginaria en la que ha habido 1.000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos, teniendo en cuenta sólo los votos a candidaturas un partido necesitaría 30 votos (el 3%) para conseguir un escaño, mientras que al tener en cuenta los votos en blanco requeriría 36 (el 3% de 1.200).Perjudica a los partidos pequeños

Por lo tanto, en teoría, esta forma de voto perjudicaría a los partidos pequeños porque la misma ley d'Hondt les perjudica en las circunscripciones pequeñas. Sin embargo, en la realidad ni beneficia ni perjudica porque no es común que los partidos se queden en el límite del tres por ciento de los votos. Ahora bien, esta clase de voto tiene un significado claro: al igual que el voto nulo se considera "gamberro" y de enfado, el voto en blanco transmite la idea de que la persona está de acuerdo con el sistema electoral pero "no le satisface ninguna opción".La abstención no favorece ni perjudica a nadie.

Abstención, qué es y a quién beneficia

La abstención es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados. Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.